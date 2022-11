Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh prend la parole au forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam-Cambodge. Photo : VNA

Phnom Penh, 8 novembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont participé le 8 novembre à Phnom Penh au forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam-Cambodge.L'événement était co-organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, le Conseil pour le développement du Cambodge et le ministère cambodgien du Commerce.Lors du forum, les entreprises participantes ont exprimé leur confiance dans l'avenir des deux pays ainsi que leurs incitations au commerce et à l'investissement.Ils espéraient que les ministères et agences des deux pays créeraient des conditions plus favorables et favoriseraient les investissements et le commerce, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles, de la construction, des infrastructures, du tourisme, des services commerciaux et du commerce frontalier.Les responsables des ministères et des agences ont répondu aux questions données par les participants et ont présenté les projets ainsi que le potentiel et les forces de chaque pays.S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam avait jusqu'à présent investi plus de 2,93 milliards de dollars au Cambodge, devenant ainsi le premier investisseur au sein de l'ASEAN et l'un des cinq plus grands investisseurs étrangers dans le pays. Pendant ce temps, le Cambodge compte désormais 28 projets au Vietnam avec un capital social total de 70,12 millions de dollars,Le Vietnam est désormais l'un des trois principaux partenaires commerciaux du Cambodge, avec un commerce bilatéral atteignant 9,54 milliards de dollars en 2021, en hausse de 79,1 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre a augmenté de 16,7 % en glissement annuel pour atteindre 8,45 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022 et devrait dépasser les 10 milliards de dollars cette année.Après avoir hautement apprécié l'amélioration de l'environnement des affaires au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'attend à ce qu'une attention continue soit accordée à la résolution des difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes là-bas.Il a déclaré qu'après plus de 35 ans de Renouveau, le Vietnam a enregistré des réalisations importantes et que son économie vaut désormais plus de 360 milliards de dollars avec un revenu par habitant de plus de 3.700 dollars en 2021. Le commerce extérieur du pays atteint actuellement 670 milliards de dollars, se classant parmi les les 20 premières économies mondiales en termes de commerce international. Le Vietnam a déjà signé 15 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires dans le monde, y compris les plus grands marchés du monde.Le Vietnam poursuit une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations, d’être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, et le pays est déterminé à construire une économie indépendante et autonome, capable de résister aux fluctuations externes et de s'intégrer activement dans la communauté internationale de manière pratique et efficace et en prenant la force interne comme un facteur fondamental, à long terme et décisif, et la force externe comme une percée importante, a-t-il déclaré.Le dirigeant vietnamien a suggéré de renforcer la connectivité et la complémentarité entre les deux économies, en se concentrant sur les institutions, la finance, les infrastructures de transport, l'électricité, les télécommunications et le tourisme.Il a proposé que les agences et les entreprises concernées des deux pays partagent régulièrement leurs expériences et se soutiennent mutuellement dans l’élaboration des politiques visant à maintenir la stabilité macroéconomique, à améliorer l'environnement des affaires et à attirer des investissements étrangers de qualité.Le Premier ministre Chinh a appelé à continuer à promouvoir et à mettre en œuvre l'efficacité du Comité mixte Vietnam-Cambodge, accélérer la mise en œuvre des accords signés et de l'accord-cadre sur la connexion des deux économies jusqu'en 2030, ainsi que l'achèvement du projet d'élaboration d'un plan directeur pour connecter les deux économies.Le Premier ministre a demandé aux investisseurs et entreprises vietnamiens et cambodgiens de mettre en commun leurs ressources et d'accélérer les projets pour assurer leur calendrier et leur qualité conformément à la réglementation.Dans l'esprit "d'harmoniser les intérêts, de partager les risques", le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam offre toujours tout le soutien possible aux entreprises des deux pays pour faire des affaires efficacement.Il a estimé que les liens entre le Vietnam et le Cambodge atteindraient un nouveau sommet pour la prospérité de chaque pays et le bénéfice des peuples des deux nations.Le Premier ministre Hun Sen, pour sa part, a déclaré que le Cambodge avait modernisé ses infrastructures et amélioré son environnement commercial et qu'il avait été choisi par de nombreuses entreprises vietnamiennes, en particulier celles opérant dans l'agriculture et les télécommunications.Le Cambodge encourage et crée des conditions favorables pour que les entreprises investissent davantage dans le pays, en particulier dans l'agriculture, l'industrie de transformation et l'industrie légère, a-t-il déclaré.Le gouvernement cambodgien a publié des mécanismes et des politiques pour rendre le Cambodge plus attrayant pour les investisseurs et les encourager à se connecter avec des partenaires cambodgiens pour rejoindre les chaînes d'approvisionnement mondiales, a déclaré le Premier ministre cambodgien.Le dirigeant cambodgien a informé qu'il avait discuté avec son homologue vietnamien de la possibilité d'investir dans les voies de transport, en particulier une autoroute reliant Phnom Penh au Vietnam pour faciliter le commerce, le tourisme, la construction d'un couloir économique du Sud.A cette occasion, la société vietnamienne THACO Agriculture a remis symboliquement 150 ambulances à la Croix-Rouge cambodgienne.Auparavant, les deux dirigeants avaient assisté à une exposition de photos présentant la beauté des deux pays, les peuples et leur bon voisinage, leur amitié traditionnelle et leur coopération intégrale. L'événement était co-organisé par l'Agence vietnamienne d’Information et le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement.- VNA