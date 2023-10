Hanoï (VNA) - Les pluies torentielles et les inondations dans la région Centre, qui ont commencé dans la nuit du 10 octobre, ont entraîné de nombreux dégâts humains et matériels.



Les zones les plus touchées sont Ha Tinh, Thua Thien – Hue, Da Nang et Quang Nam.

Selon le bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le 14 octobre à 16 heures, les pluies torentielles et inondations ont causé la mort de deux personnes à Ha Tinh et Thua Thien - Hue, elles ont également inondé 1.564 maisons, dont 1 432 à Da Nang, 115 à Hue et 17 à Quang Tri.

En raison des fortes pluies, les autorités locales ont évacué 3.910 personnes à Hue et Da Nang. La ville de Da Nang a même fermé toutes ses écoles.Afin de faire face de manière proactive aux fortes pluies à venir, le Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles demande aux localités touchées de continuer à mettre en œuvre le Dépêche officielle n° 950/CD-TTg en date du 12 décembre du Premier ministre sur la réponse active aux inondations dans la région Centre , et de suivre de près l'évolution des inondations afin de prendre les mesures appropriées.Les villes et provinces mobilisent toutes leurs ressources pour aider les populations à faire face et à surmonter les conséquences de ces pluies diluviennes, en leur fournissant de la nourriture et des produits de première nécessité.Les localités côtières surveillent attentivement l'évolution de la zone de basse pression, des orages, des tornades et des vents violents, et déploient de manière proactive les mesures adéquates.Selon le Centre national de prévision hydro-météorologique, le 15 octobre, la zone allant de Quang Binh à Binh Dinh connaîtra des précipitations abondantes de 150 à 250 mm, voire plus de 400 mm, notamment à Hue, Da Nang et Quang Nam, avec des précipitations de 300 à 500 mm, voire plus de 800 mm.Les fortes pluies sont concentrées dans la zone allant de Quang Tri à Quang Nam, mais elles tendent à s'étendre vers la région de Binh Dinh, au nord des provinces de Kon Tum et Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), a déclaré Nguyen Van Huong, responsable du Centre national de prévision hydrométéorologique.Du 16 au 17 octobre, la zone de basse pression devrait se déplacer vers le continent, combinée aux vents forts du sud-est, et continuera de provoquer de fortes précipitations dans les provinces du Centre du 16 au 18 octobre, a-t-il ajouté. -VNA