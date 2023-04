Hanoï (VNA) – Les Philippines ont été le premier importateur de riz vietnamien entre janvier et mars, représentant 48,2% du volume et 45,9% de la valeur totale d’exportations nationales de riz.

Ce pays a importé environ 900.000 tonnes de riz vietnamien d'une valeur de plus de 450 millions de dollars, respectivement en hausse de 35,3% et 22,2% en glissement annuel.

Récemment, l’Autorité nationale de l'alimentation des Philippines (NFA) a proposé d’importer 330.000 tonnes de riz lorsque son gouvernement cherche à contrôler le prix du riz sur le marché intérieur. Le Vietnam, la Thaïlande et l’Inde sont des marchés d’importation principaux des Philippines.Au cours du premier trimestre de cette année, les exportations vietnamiennes de riz sont estimées à 1,85 million de riz pour 982 millions de dollars, en hausse de 23,4% en volume et de 34,3% en valeur en rythme annuel, selon le Département général de la douane.En 2022, le Vietnam a exporté 7,1 millions de tonnes de riz pour 3,45 milliards de dollars dont 3,2 millions de tonnes pour 1,49 milliard de dollars des exportations vers les Philippines , en hausse de 28% en volume et de 19,2% en valeur sur un an. -VNA