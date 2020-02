Hanoi (VNA) - Grâce à la générosité de ses donateurs, "Les Petits Bouts de Kontum", association humanitaire belge, a pu déployer de nombreux projets durables dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam.

Vente d’objets artisanaux vietnamiens importés en Belgique par l’association. Photo : CVN

Améliorer les conditions de vie, parfois très rudes, des enfants de l’orphelinat de Vinh Son 1, mais aussi de familles pauvres de villages montagnards de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), est l’une des priorités de l’association "Les Petits Bouts de Kontum" (ASBL). Créée en 2005, elle n’a cessé de développer des projets très concrets sur le terrain, en axant ses priorités autour de l’hygiène, de l’accès à l’eau potable et aux soins de santé, mais aussi à l’éducation, fondamentale pour l’avenir des enfants. Début octobre 2019, l’association a été reconnue officiellement par le gouvernement comme ONG vietnamienne.



Une randonnée vélo à Wavre, en Belgique, au profit des projets au Vietnam. Photo : CVN

En 2020, l’association relèvera un nouveau défi, à savoir l’extension d’une école primaire avec la construction de trois nouvelles salles de classe, d’un réfectoire, d’une cuisine et de sanitaires dans la commune de Dak To Kan (district de Tu Mo Rông). Les "Petits Bouts de Kontum" poursuivent annuellement leur soutien aux bébés, enfants et adolescents de l’orphelinat de Vinh Son 1.



"C’est un véritable travail d’équipe qui nous permet de réaliser tout cela. La générosité et la grande fidélité de nos donateurs, combinées aux efforts et investissements des 15 volontaires très soudés, unis par des valeurs de solidarité, font que nous gardons la motivation de poursuivre ces projets durables. Depuis toutes ces années, les conditions de vie à l’orphelinat de Vinh Son 1 se sont considérablement améliorées", confie Jean-Pierre De Rouck, président de l’association, lors de la randonnée vélo "Le Beau Vélo de RAVeL" à Wavre, en Belgique, où il a tenu un stand de vente de boissons au profit des projets au Vietnam.



