Hanoi (VNA) - L’attraction des investissements étrangers au Vietnam connaîtra des perspectives positives dans les temps à venir grâce aux efforts pour améliorer la confiance des investisseurs dans le pays, a déclaré le directeur de l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement Dô Nhât Hoàng.

Outre la stabilité macroéconomique politique et sociale, le Vietnam déploie de grands efforts pour améliorer son environnement des investissements et continue de perfectionner trois percées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, a-t-il déclaré.



Le Vietnam a également organisé des dialogues politiques, aidé les investisseurs à surmonter les difficultés et préparé les conditions, notamment la terre, l’énergie, les ressources humaines de haute qualité et les industries de soutien, pour accueillir les investisseurs.



Le responsable a estimé que les entreprises d’investissements directs étrangers (IDE) ont besoin le plus de ressources humaines, ajoutant que le Vietnam développe des programmes de formation pour améliorer les compétences techniques et la productivité du travail des ressources humaines. En particulier, le pays accorde plus d’attention à la formation en fonction des besoins réels des entreprises.



"De nombreuses organisations internationales prestigieuses apprécient hautement les résultats et les perspectives du développement économique du Vietnam", a fait savoir Dô Nhât Hoàng.



Selon une enquête menée par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) en 2022 auprès d’entreprises japonaises au Vietnam, 60% des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles développeraient leurs activités au Vietnam dans les un ou deux ans à venir, le taux le plus élevé de l’ASEAN.



Elles ont également déclaré que le Vietnam a l’avantage d’un potentiel de croissance élevé et que les entreprises pouvent augmenter leurs revenus en élargissant les marchés et en augmentant les exportations.

Pendant ce temps, selon une enquête de janvier 2023 sur l’environnement des affaires de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), le Vietnam figure parmi les cinq premières destinations d’investissement au monde.

Récemment, dans le Rapport mondial sur le bonheur, le Vietnam a gagné 12 places, se classant 65e sur 137 pays.



"Ce sont des preuves évidentes du soutien et de la confiance de la communauté des affaires au Vietnam ces dernières années", a déclaré Dô Nhât Hoàng.



Notamment, après avoir diminué pendant des mois, l’attraction des IDE au Vietnam a augmenté en juillet grâce aux solutions flexibles et opportunes du gouvernement pour soutenir les entreprises.

Au cours des sept derniers mois, certains indicateurs économiques sont devenus positifs, tels que le dépôt de capitaux nouveaux ou supplémentaire, l’apport de capitaux et l’achat d’actions ont atteint près de 16,24 milliards de dollars, en hausse de 4,5% par rapport à la même période de 2022. Il y a eu 1.627 nouveaux projets, en hausse de 75,5%, avec un capital social total atteignant près de 7,94 milliards de dollars, en hausse de 38,6% en glissement annuel.

Le directeur de l’Agence de l’investissement étranger a déclaré que le Vietnam vise à attirer les investissements de manière sélective et à améliorer la promotion des investissements dans des domaines sélectionnés liés à l’économie numérique, à l’économie verte, à l’innovation et aux énergies renouvelables.

Il a ajouté que l’Agence de l’investissement étranger se coordonnera avec les organisations internationales pour sélectionner des entreprises potentielles dotées d’une capacité financière solide et d’une gestion moderne. – VNA