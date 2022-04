Une vue de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Un forum d’affaires du delta du Mékong a eu lieu le 8 avril au soir dans la ville de Can Tho (Sud), dans le but de rapprocher des entreprises vietnamiennes de leurs homologues néerlandaises.



L’événement a été organisé par les Pays-Bas, l’antenne de la Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne à Can Tho (VCCI Can Tho) et l’Association des entreprises néerlandaises au Vietnam (DBAV).



Les entreprises participantes ont discuté de mesures d’innovation et d’expériences néerlandaises dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture et de la logistique pour promouvoir le développement durable dans le delta du Mékong.



L’ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam, Elsbeth Akkerman, a insisté sur la nécessité d’avoir une approche intégrée et interdisciplinaire pour soutenir et promouvoir une production agricole durable, d’améliorer le transport et la logistique, y compris les voies navigables intérieures, de protéger l'environnement et assurer une bonne gestion de l'eau...



Pour concrétiser le soutien au delta du Mékong, les Pays-Bas ont investi environ 50 millions de dollars du budget de l'État et de fonds privés dans des projets et des initiatives dans cette région.



Les Pays-Bas peuvent fournir des solutions efficaces pour aider le delta du Mékong à résoudre des problèmes d'infrastructures, de changement climatique et de développement agricole, a affirmé Nguyen Tien Cong, président de la VCCI, ajoutant que le delta du Mékong pourrait appliquer des avancées scientifiques et techniques des Pays-Bas pour exploiter ses avantages et son potentiel dans les temps à venir.-VNA