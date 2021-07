Bangkok (VNA) - Suite au consensus des pays membres, les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games) seront reportés à 2022 au Vietnam, en raison de la résurgence de la pandémie.

Les logos des SEA Games 31 et des ASEAN Para Games 11. Photo : Comité d'organisation.

Lors d'une réunion virtuelle du bureau de la Federation SEA Games (SEAGF) le 8 juillet, les pays membres de l’ASEAN ont exprimé leurs inquiétudes concernant les évolutions de COVID-19 en Asie du Sud-Est et ont déclaré que le Vietnam devrait envisager de reporter le tournoi biennal à 2022, de préférence en avril et mai.

Après la réunion à laquelle ont participé les représentants de 11 pays de la région, le directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sports, Tran Duc Phan, a déclaré que le conseil d'organisation des SEA Games 31 avait déjà fait un rapport et attend la décision du gouvernement de sélectionner le plus approprié plan d'organisation de l'événement.

Comme initialement prévu, les 31e Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) et les 11e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) auraient lieu du 21 novembre au 2 décembre de cette année.

Les SEA Games 31 comporteront 40 disciplines et se dérouleront à Hanoï et dans 11 localités voisines. Environ 10.000 sportifs, entraîneurs et associés devraient y participer.- VNA