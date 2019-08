Pham Tan Cong remet un cadeau au secrétaire général du Parti communiste colombien, Jaime Caycedo.



Hanoi, 2 août (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a effectué une visite de travail en Colombie du 29 juillet au 1er août.

Durant son séjour, la délégation, dirigée par le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du bloc des entreprises du ressort central, Pham Tan Cong, a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste colombien (PCC), Jaime Caycedo, et s'est entretenue avec Gloria Ines Ramirez, membre du Politburo et secrétaire chargé des relations extérieures du Comité central du PCC.

La délégation vietnamienne a également eu des séances de travail avec le secrétaire général de l'Union patriotique de Colombie (UP), Gabriel Becerra Yanez, et la première vice-ministre des Affaires étrangères, Luz Stella Jara.

Lors de ces réunions, Pham Tan Cong a informé de la situation au Vietnam, notamment des résultats du Renouveau initié et dirigé par le PCV au cours des 30 dernières années. Il a mis en exergue la politique étrangère cohérente du pays en matière d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures au service de la paix, de la coopération et du développement.

Il a également souligné la politique du PCV visant à développer efficacement les relations avec les Partis politiques des pays dans le monde entier, créant ainsi le fondement politique des relations au niveau de l’État et fixant des orientations pour les relations bilatérales entre le Vietnam et d’autres pays.

Caycedo a exprimé son sentiment particulier envers le Vietnam, ainsi que son admiration pour le Président vietnamien, Ho Chi Minh, la lutte pour l’indépendance nationale et les succès de son Renouveau.

Il a décrit la visite de la délégation du PCV comme un soutien et une illustration de la solidarité avec les communistes, le mouvement de gauche et progressiste, et le processus de paix en Colombie.

Cette visite a permis d'intensifier l'amitié traditionnelle entre les deux Partis communistes et les peuples colombien et vietnamien, a-t-il ajouté.

Au cours de sa visite, la délégation du PCV a eu des séances de travail avec le Comité du PCC de la capitale Bogota, le journal La Voz (La Voix), organe central du PCC, et d'autres agences du PCC.

Les invités vietnamiens ont également rencontré des cadres et des membres du PCC, ainsi que des représentants de certains partis de gauche et progressistes et du mouvement social de Colombie pour les informer de la situation et des résultats de l’œuvre de Renouveau du Vietnam. -VNA