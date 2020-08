Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le premier événement de la série d’ateliers sur le thème des parcs industriels intelligents s’est tenu officiellement à Hô Chi Minh-Ville dans le but de promouvoir le développement des parcs industriels et zones franches pour répondre à la tendance globale de la révolution industrielle 4.0.

Premier événement de la série d’ateliers sur le thème "Les parc industriels intelligents" tenu officiellement le 30 juillet au siège de Hepza à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN

Le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Comité de gestion des zones industrielles et zones franches (ZI/ZF) de Hô Chi Minh-Ville (Hepza) et le Parc des logiciels Quang Trung (QTSC), a lancé le 30 juillet dans la mégapole du Sud la série d’ateliers sur les parcs industriels intelligents. Les ateliers ont été soutenus et coordonnés par l’Association de l’informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA) et les compagnies Sao Bac Dâu, Lac Viêt et AES Vietnam.À travers cette série d’ateliers, les organisateurs souhaitent promouvoir l’investissement dans l’industrie des technologies de l’information selon l’orientation générale de l’autorité de Hô Chi Minh-Ville, aider les entreprises opérant dans les ZI/ZF à avoir la possibilité d’apprendre et d’appliquer des nouvelles technologies pour améliorer la gestion, la production et les activités commerciales et à les orienter vers le développement dans le modèle des ZI/ZF intelligentes, répondant à la tendance du développement rapide du Vietnam et du monde. La série d’ateliers devrait également présenter plus de 20 produits et solutions technologiques appliqués dans la production, la gestion, les activités commerciales et attirera la participation de nombreuses entreprises et usines des ZI / ZF à Hô Chi Minh-Ville.Promouvoir une production intelligenteLe premier séminaire destiné aux unités de gestion et aux investisseurs des ZI/ZF à Hô Chi Minh-Ville s’est tenu le 30 juillet pour donner un aperçu du modèle d’un "parc industriel intelligent". En conséquence, la quatrième révolution industrielle nécessite des adaptations importantes dans la technologie de production. La tendance à l’automatisation et à l’échange de données dans les processus de production est de plus en plus renforcée. La mise en place de zones industrielles intelligentes est indispensable et devient le choix optimal pour les entreprises.Lors du séminaire, Lâm Nguyên Hai Long, directeur de QTSC, a partagé des idées sur le modèle de parc industriel intelligent, l’expérience et les leçons pratiques dans le processus de construction de modèles urbains intelligents au parc des logiciels de Quang Trung, avec trois objectifs principaux : améliorer la qualité de la gouvernance et de l’administration, accroître la satisfaction de la communauté interne et agrandir le développement de la marque.Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a déclaré que cette série d’événements fait partie d’une série d’activités pratiques de l’ITPC, apportant des valeurs positives, diffusant et stimulant des idées. Les activités contribuent également à promouvoir des ZI/ZF ainsi que des entreprises plus proches de l’économie 4.0 sur sa voie de développement et à réaliser l’objectif de faire devenir Hô Chi Minh-Ville une ville intelligente.Lors de ce premier événement, des organisations telles que l’Association des entreprises des parcs industriels de Hô Chi Minh-Ville, la société Sao Bac Dâu, CNS, FSI, Lac Viêt… ont également présenté des applications et des solutions de transformation numérique pour améliorer la connectivité et l’interaction efficaces dans les zones industrielles telles que des solutions commerciales, des solutions de création des chaînes d’approvisionnement pour les entreprises des ZI/ZF, des systèmes de surveillance automatique de l’environnement pour contrôler la qualité des eaux usées et de l’air ou des solutions de numérisation et de gestion de documents ainsi que des systèmes d’identification par carte et de paiement électronique, etc.Dans le cadre de cette série d’ateliers, des séminaires pour les entreprises et les usines opérant dans les ZI/ZF se tiendront également le 5 août 2020 dans la zone franche de Tân Thuân (7e arrondissement); le 12 août 2020 dans le parc industriel de Vinh Lôc (arrondissement de de Binh Tân) et le 26 août 2020 dans la zone franche de Linh Trung 1 (arrondissement de Thu Duc). – CVN/VNA