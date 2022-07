Hanoi (VNA) – Avec une croissance des exportations à 2 - 3 chiffres, le pangasius et les crevettes vietnamiens s’offrent de bonnes perspectives au marché chinois, surtout lorsque ce marché assouplit les réglementations anti-épidémiques.

Dans une usine de transformation de pangasius pour l'exportation à An Giang (Sud). Photo: VNA

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), après une forte augmentation à 3 chiffres de 125 à 140% de mars à mai, les exportations de crevettes vers le marché chinois ont augmenté de 32% en juin, atteignant 58 millions de dollars.Au premier semestre de cette année, les exportations de crevettes vers ce marché se sont établies à près de 333 millions de dollars, en hausse de 84%. Ce marché est considéré comme ayant une bonne demande de consommation d’ici la fin de l’année.Au cours des 6 premiers mois de 2022, la valeur totale des exportations de pangasius vers la Chine et le marché de Hong Kong a atteint 427,6 millions de dollars, en hausse de 107% par rapport à la même période de l’an dernier.Auparavant, la politique Zéro Covid de la Chine avait rendu difficile les importations de produits halieutiques au cours des quatre premiers mois de cette année, y compris les grands pays fournisseurs de ce pays comme l’Équateur, l’Inde, le Vietnam, la Russie, la Norvège, l’Indonésie et les Philippines.Selon la VASEP, récemment, la Chine a rouvert ses portes, de nombreuses réglementations sur la prévention du Covid-19 ont été assouplies. La Chine a récemment supprimé la politique de suspension de l’importation des aliments surgelés contaminés par le virus Sars-COV-2 après près de 2 ans de mise en œuvre.C’est également une bonne nouvelle pour les fournisseurs de crevettes et de pangasius de la Chine, y compris du Vietnam. Il est prévu que cela aidera les exportations de crevettes congelées et de pangasius du Vietnam vers ce marché à croître davantage au cours des derniers trimestres de l’année.Nguyên Nhu Tiêp, directeur du Département national d’assurance de la qualité des produits agro-sylvico-aquatiques (NAFIQAD) relevant du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré qu’avec l’ajustement des réglementations ci-dessus, les exportateurs vietnamiens de produits de la mer auront moins de difficulté à exporter au second semestre de 2022.En conséquence, avec des lots de produits expédiés et infectés par Covid-19, les entreprises ne seront pas suspendues d’exporter comme auparavant, de sorte que les activités d’exportation ne seront pas affectées.Les douanes chinoises se joindront au NAFIQAD pour l’inspection en ligne des processus de production des entreprises afin de surveiller la qualité et la sécurité alimentaire.Actuellement, le NAFIQAD demande à la partie chinoise d’envoyer un document officiel au lieu de l’informer via l’ambassade de ce pays au Vietnam. – NDEL/VNA