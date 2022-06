Hanoi (VNA) – La pandémie de Covid-19 a été maîtrisée et la vie de la plupart des gens est revenue à la normale. Cependant, les paiements autres qu’en espèces, encouragés pendant la pandémie pour limiter les contacts, sont devenus populaires auprès de nombreuses personnes.

Les paiements sans numéraire sont devenus populaires auprès de nombreux consommateurs. Photo: VNA

La pandémie a accéléré ce mode de paiement vers une société sans numéraire telle qu’orientée par le gouvernement et la Banque d’État du Vietnam (BEV).Selon une enquête récemment menée par le géant du paiement numérique VISA, 65% des Vietnamiens ont moins d’argent liquide dans leur portefeuille et un tiers disent qu’ils cesseront d’utiliser de l’argent liquide après la pandémie. Près de 76% des consommateurs utilisent désormais des portefeuilles mobiles et encore plus (82%) utilisent des cartes.VISA a également souligné que les achats en ligne et les alternatives en espèces devraient tous rester après la pandémie. Les deux tiers des Vietnamiens ont essayé de faire des achats en ligne pendant la pandémie et la moitié d’entre eux ont effectué leur premier achat via les réseaux sociaux. Neuf consommateurs sur dix utilisent désormais les services de livraison à domicile, et la quasi-totalité d’entre eux l’utilisent désormais plus souvent qu’avant la pandémie.Une écrasante majorité (plus de 80%) utilise désormais ses cartes, ses paiements QR et ses portefeuilles mobiles au moins une fois par semaine.Une bonne moitié des Vietnamiens ont commencé à utiliser plus souvent des cartes, tandis que 64% et 63% ont augmenté respectivement leur utilisation des paiements mobiles sans contact et des portefeuilles mobiles.Les impacts de la pandémie ne peuvent être ignorés, ni à court terme ni à long terme. Cela a entraîné des changements durables dans la façon dont les consommateurs choisissent d’effectuer leurs achats et dans leur mode de paiement. Le succès des commerçants et des entreprises repose sur leur capacité à évoluer et à se transformer avec ces changements, a déclaré Dang Tuyet Dung, responsable nationale de VISA pour le Vietnam et le Laos.Fin 2021, 95% de toutes les institutions financières au Vietnam avaient développé leur propre stratégie de digitalisation. Actuellement, plus de 80 banques proposent à leurs clients des services bancaires en ligne; 44 banques proposent des services bancaires mobiles; et 45 entreprises fintech proposent des services d’intermédiaire de paiement.Sur l’ensemble du territoire, ce sont actuellement plus de 90.000 magasins qui acceptent les paiements par QR code et près de 300.000 terminaux points de vente. – VNA