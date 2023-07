Hanoi (VNA) - Les paiements électroniques et sans numéraire ont connu une augmentation significative au Vietnam au cours du premier semestre de cette année.

Photo d’illustration : Internet

Les transactions sur Internet ont bondi de 76% en volume et de 1,79% en valeur, les paiements par téléphone mobile de 65% et de 77%, et les transactions par code QR de 152% et 301%. Pendant ce temps, les transactions effectuées via les guichets automatiques ont régressé 4% en volume et de 6% en valeur.Le gouvernement a publié le programme national de transformation numérique jusqu’en 2025 avec une vision à l’horizon 2030. La Banque d’État a également publié un plan de transformation numérique du secteur bancaire jusqu’en 2025 avec une vision à l’horizon 2030.Cela offre aux banques l’opportunité de rénover leurs modèles d’affaires, d’améliorer les services financiers et de s’adapter à la conjoncture actuelle en proposant divers produits et services qui répondent aux besoins des clients.Lors du séminaire "Journée de l’innovation Finovate : Quand l’innovation rencontre la durabilité" organisé par le Centre national d’innovation et JobHopin, le vice-président et secrétaire général de l’Association des banques vietnamiennes, Nguyên Quôc Hung, a révélé que 96 banques et établissements de crédit au Vietnam élaborent activement des stratégies de transformation numérique. De plus, 92% des banques ont développé des applications Internet et mobiles pour améliorer leurs services.Les banques et les intermédiaires de paiement sont connectés dans des transactions en temps réel, avec une valeur quotidienne moyenne atteignant environ 900.000 milliards de dôngs (40 milliards de dollars), avec plus de 8 millions de transactions par jour.De plus, plus de 70% des adultes au Vietnam ont un compte bancaire via des canaux numériques. Le ratio coûts/revenus des banques a diminué d’environ 30%, ce qui s’est traduit par d’importantes économies de coûts.Selon une enquête réalisée en 2023 sur la transformation numérique par le groupe de services financiers DBS, le Vietnam se classe deuxième parmi les 10 pays d’Asie du Sud-Est en termes de degré de transformation numérique pour améliorer l’expérience client et l’engagement dans le secteur financier, derrière Singapour. – VNA