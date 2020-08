Hanoi (VNA) – Des responsables ont répondu lundi 3 août aux questions liées à la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus lors de la conférence de presse mensuelle du gouvernement à Hanoi.

Des fournitures livrées à l'hôpital C de Dà Nang. Photo: VNA



Le ministre et président de l’Office du gouvernement, Mai Tiên Dung, a déclaré que le gouvernement continuera à envisager des mesures pour atteindre le double objectif de lutter contre l’épidémie et d’atteindre les objectifs socio-économiques.



Il a ajouté que l’Office du gouvernement, les autorités et le ministère de la Santé présenteront bientôt la nouvelle directive du Premier ministre qui devra assurer toujours les activités socio-économiques dans la nouvelle situation normale.



En ce qui concerne la ville de Dà Nang (Centre), le Premier ministre a décidé de déployer du personnel médical et des équipements dans la localité pour améliorer les tests de dépistage et la recherche des cas suspects, a-t-il fait savoir.



Le vice-ministre de la Santé, Truong Quôc Cuong, a indiqué que le ministère de la Santé avait envoyé dans la ville une équipe de travail composée des experts médicaux chevronnés, dirigée par le vice-ministre de la Santé Nguyên Truong Son.



L’Hôpital de Dà Nang C, l’Hôpital de Dà Nang et l’Hôpital d’orthopédie et de réadaptation, ainsi que les zones à haut risque et touchées, ont été stérilisés et mis en quarantaine, a-t-il poursuivi, ajoutant que plus de 1.000 étudiants en médecine et militaires se sont également engagés dans le combat.



Tous les plans ont été élaborés et seront lancés sur ordre du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, a-t-il encore indiqué. - VNA