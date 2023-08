Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 1er août (VNA) - Le nombre de nouvelles entreprises créées entre janvier et juillet, à 89.600, a augmenté de 0,2% par rapport à la même période l'an dernier, mais leur capital social total a diminué de 17,1% à 834 billions de dongs (35,2 milliards de dollars), a rapporté l’Office général des statistiques.Le secteur immobilier a connu une forte réduction du nombre d'entreprises nouvellement créées, avec 2.622 entreprises au cours des sept derniers mois, en baisse de 56,2 % par an. Parallèlement, 756 entreprises du secteur ont été dissoutes au cours de la période, marquant une hausse de 17 % en glissement annuel.Les experts estiment que ces chiffres reflètent fidèlement la situation difficile actuelle du marché immobilier. La période de son pic de croissance est passée alors que les difficultés devraient perdurer, entraînant une augmentation du nombre d'entreprises qui devront quitter le marché dans un avenir proche.Les données d'enquête de l'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS) ont indiqué que si la situation du marché continue d'être difficile, jusqu'à 23 % des sociétés immobilières ne pourraient maintenir leurs opérations que jusqu'à la fin du troisième trimestre, et seulement 43 % environ peuvent survivre. jusqu'à plus tard cette année.Le président de la VARS, Nguyen Van Dinh, a déclaré que depuis mai 2022, le marché a connu des difficultés en raison de l'impact de la pandémie et du cycle de croissance du marché, ainsi que du ralentissement économique. Une série de politiques de crédit resserrées, des obligations d'entreprises et des problèmes juridiques persistants dans la mise en œuvre des projets ont également contribué aux défis.Les taux d'intérêt sont restés élevés depuis fin 2022 et malgré une tendance à la baisse depuis le début de cette année, ils restent toujours à un niveau pesant pour les entreprises, a-t-il déclaré. - VNA