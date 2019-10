Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong (debout), lors de la rencontre le 4 octobre avec les nouveaux chefs de représentations du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4 octobre, Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a reçu une délégation de nouveaux chefs de représentations du Vietnam à l’étranger.

Souhaitant le succès à ces 21 diplomates, Nguyen Thanh Phong leur a demandé de promouvoir l’image de Ho Chi Minh-Ville à l’étranger en tant que destination conviviale et agréable.

Les autorités municipales s’engagent à écouter toujours les recommandations des représentations du Vietnam à l’étranger et les soutenir dans la réalisation de leurs tâches, contribuant à l’édification et au développement national, a-t-il déclaré.

Pham Sao Mai, directeur du Département d’Asie du Nord-Est du ministère des Affaires étrangères et ambassadeur en Chine, a affirmé que les représentations du Vietnam à l'étranger accordaient une attention particulière aux informations relatives à Ho Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh Ville a un énorme potentiel pour développer ses relations avec des partenaires internationaux au service du développement local, a-t-il constaté.

Lors de la rencontre, les diplomates ont été informés des potentiels de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et leurs pays et territoires d’accueil.

A ce jour, Ho Chi Minh-Ville a établi des relations d’amitié et de coopération avec 54 localités étrangères sur tous les cinq continents. La ville maintient des coopérations étroite avec plusieurs organisations internationales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque allemande de développement (KfW).



En 2018, la mégapole du Sud a attiré plus de 7 milliards de dollars d'investissements étrangers, représentant 22% du total des capitaux étrangers investis au Vietnam. La ville héberge actuellement 7.948 projets bénéficiaires d’investissements de 106 pays et territoires. -VNA