Photo : VNA Hanoï (VNA) – Trente nageurs vietnamiens ont été convoqués pour se préparer aux 32e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) au Cambodge, qui devraient avoir lieu en mai prochain.

Selon une décision de l'Administration vietnamienne des sports relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'équipe nationale de natation pour les jeux régionaux sera composée de six entraîneurs et de 24 athlètes.