Hanoi (VNA) – 2023 est saluée comme une année de réussite pour le sport vietnamien de haut niveau, grâce à ses réalisations sur la scène internationale. Retour sur quelques moments forts.

Le Onze féminin à la Coupe du Monde

L’équipe nationale féminine (maillot rouge) du Vietnam a vécu une expérience mémorable lors de la Coupe du Monde 2023. Photo : VNA

Pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale de football féminin s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde 2023, disputée du 20 juillet au 20 août dernier en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle a fait partie du groupe E, composé des États-Unis, doubles tenantes du titre, des Pays-Bas (qui ont déjà été finalistes) et du Portugal.

Les joueuses de l’entraîneur Mai Duc Chung ont montré une grande ténacité malgré trois défaites : 0-3 contre les championnes du monde en titre, 0-2 contre le Portugal et 0-7 face aux Pays-Bas.

Ces résultats n’ont ni déçu ni attristé les fans vietnamiens. Au contraire, ils étaient toujours très fiers de l’équipe féminine.

Malgré une élimination précoce, elle a été saluée sur la page d’accueil de la FIFA pour son “jeu discipliné et bien organisé”. Elle a réussi à limiter le nombre de buts encaissés, surtout lorsque l’on compare à l’équipe thaïlandaise, qui en a encaissés 20 lors de ses trois matchs. Cependant, par rapport aux performances d’autres représentants de la région, le Vietnam se classe toujours derrière les Philippines, qui ont battu la Nouvelle-Zélande.

L’année 2023 marque également les 20 ans de la direction de l’équipe nationale féminine par le coach Mai Duc Chung. Il prend sa retraite à la fin de l’année en tant qu’entraîneur le plus titré de l’histoire du football vietnamien, avec six médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games).

Le Vietnam en tête des SEA Games 32

La délégation sportive vietnamienne à la cérémonie d'ouverture des SEA Games 32 organisée le 5 mai 2023 au Cambodge. Photo : VNA



Lors des SEA Games 32, tenus en mai dernier au Cambodge, la délégation sportive vietnamienne a maintenu sa domination sur le tableau des médailles avec 136 médailles d’or. Pour la première fois, le Vietnam s’est hissé en tête du classement par nations lors de SEA Games organisés en dehors de son territoire (ce fut le cas lors des précédentes éditions organisées sur son sol en 2003 et 2022), en remportant 25% des médailles d’or lors de ces Jeux, soit 28 de plus que la Thaïlande, qui a fini 2e.

Les sports tels que le plongeon, la lutte, le judo et le Vovinam (art martial vietnamien) ont apporté plus de 30% des médailles d’or à la délégation. Le succès du Vietnam a débuté avec la victoire de l’équipe féminine d’échecs, composée de Tôn Nu Hông Ân et Pham Thanh Phuong Thao, et s’est clôturé avec la victoire de Nguyên Hoàng en kickboxing, après 12 jours de compétition.

Nguyên Thi Oanh, détentrice en titre de deux médailles d’or sur 1.500 m et 3.000 m steeple aux SEA Games 32. Photo : VNA



L’image la plus mémorable de la délégation vietnamienne lors des SEA Games 32 vient de Nguyên Thi Oanh, lors des finales de 1.500 m et 3.000 m steeple dames, tenues le 9 mai à Phnom Penh, au Cambodge. Les deux finales se sont déroulées avec seulement 20 minutes d’intervalle. Nguyên Thi Oanh a franchi victorieuse la ligne d’arrivée de l’épreuve de 1.500 m en 4 minutes 16 secondes 85. Alors que ses adversaires étaient allongées et épuisées sur la piste, elle n’a pas eu le temps de se reposer. Elle est allée directement dans la zone technique pour la finale du 3.000 m steeple et a remporté la victoire en 10 minutes 34 secondes 37. Selon l’ancien entraîneur Duong Duc Thuy, il est rare qu’une athlète remporte deux médailles d’or en demi-fond en moins de 30 minutes, même parmi les meilleurs du monde.

Malheureusement, les SEA Games 32 se sont terminés tristement pour l’équipe nationale de football masculin qui a perdu contre l’Indonésie à la dernière minute en demi-finale, malgré un avantage numérique. Ils n’ont pas pu conserver leur médaille d’or remportée sous la tutelle de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo. La délégation vietnamienne n’a pas non plus réussi à se classer en tête dans deux sports olympiques figurant dans le groupe 1, à savoir l’athlétisme et la natation, se plaçant en 2e position, respectivement derrière la Thaïlande et Singapour.

Le nouveau champion du monde de billard

Bao Phuong Vinh, champion du monde de billard carambole à trois bandes. Photo : VNA

En à peine plus d’un an de compétition internationale, le joueur de billard Bao Phuong Vinh a réalisé un exploit remarquable en devenant, le 10 septembre à Ankara, en Turquie, le nouveau champion du monde de billard carambole à trois bandes, après un duel passionnant face à son compatriote Trân Quyêt Chiên. Bao Phuong Vinh a dominé sur le score de 50-34, devenant ainsi le premier joueur vietnamien à remporter ce titre. Sa performance est d’autant plus impressionnante qu’il n’a commencé à jouer sérieusement au billard que depuis un peu plus d’un an.

Âgé de 28 ans, il a obtenu un diplôme de master en Australie avant de se tourner vers son sport de prédilection. La technique de Phuong Vinh est largement saluée par de nombreux experts et anciens champions du monde, tels que Torbjorn Blomdahl ou Marco Zanetti. Ils estiment que ce champion vietnamien cherche constamment à marquer des points, quelles que soit les situations de jeu, tout en en évitant la pression. – VNA