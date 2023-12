Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’est entretenu le 14 décembre à Hanoi avec son homologue béninois Olushegun Adjadi Bakari.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) avec son homologue béninois Olushegun Adjadi Bakari, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA



Le chef de la diplomatie vietnamienne a salué la visite officielle du ministre béninois des Affaires étrangères comme une étape importante dans les relations bilatérales, contribuant à créer un nouvel élan pour les relations Vietnam-Bénin dans les temps à venir.



Il a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir une coopération multiforme avec le Bénin, qui est un partenaire amical traditionnel du Vietnam en Afrique.



Le ministre Olushegun Adjadi Bakari a déclaré que le Bénin espérait renforcer ses liens avec le Vietnam, qui est un partenaire prioritaire du Bénin en Asie du Sud-Est.



Les deux ministres ont reconnu des progrès positifs dans certains domaines importants des relations bilatérales, mais ont noté qu’ils n’ont pas encore répondu aux attentes des dirigeants et des peuples des deux pays.



Ils ont convenu qu’il existe une grande marge de manœuvre pour que les deux parties élargissent leur collaboration, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des télécommunications, de la formation professionnelle, de l’agriculture et des machines agricoles.

Les deux ministres se sont accordés sur certains mesures et plans visant à renforcer la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Ils ont convenu de la nécessité de renforcer le rôle des deux ministères des Affaires étrangères dans les relations bilatérales, d’accroître les échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau, de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, d’utiliser efficacement le mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, et maximiser le rôle de pont du Vietnam et du Bénin dans la promotion de la coopération entre l’ASEAN et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



En ce qui concerne la coopération économique, les deux parties ont convenu d’étudier la création de sous-comités, d’accroître l’échange d’informations sur le marché et les activités de promotion du commerce et des investissements, et de faciliter davantage l’accès au marché pour les produits les plus performants de chacun.



Les deux ministres ont convenu d’accélérer les négociations pour la signature des documents de coopération dans les domaines de l’agriculture, du commerce et de l’investissement, créant ainsi un couloir juridique favorable au partenariat bilatéral.



A l’issue des entretiens, les deux ministres ont signé un protocole d’accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères. – VNA