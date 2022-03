Hanoi (VNA) - Les ministères vietnamiens consacrent plus de 70% de leur budget à l’adaptation au changement climatique, a-t-on appris vendredi 11 mars d’un atelier de lancement de l’examen des dépenses publiques et des investissements climatiques (CPEIR) du Vietnam.

Lors de la cérémonie de plantation de palétuviers pour faire face au changement climatique dans la province de Khanh Hoa, en décembre 2021, 300 palétuviers ont été plantés le long de la lagune de Thuy Triêu, district de Cam Lâm. Photo : VNA

L’événement était co-organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le ministère du Plan et de l’Investissement.

Le rapport du CPEIR, mené conjointement par six ministères, ainsi que 28 provinces et la ville de Cân Tho, a indiqué que le chiffre dépasse 90% dans ces localités, répondant aux priorités du gouvernement en matière de dépenses publiques pour la période 2016-2020.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère des Transports détenaient la part du lion de 80% du budget total, avec des dépenses consacrées à de grands projets d’infrastructure d’irrigation et de transport.

Le rapport visait à donner des recommandations sur la planification budgétaire pour l’adaptation au changement climatique et à proposer une veille sur l’utilisation des budgets de l’État et des collectivités pour assurer la cohérence entre les priorités et les politiques.

Les résultats du rapport seront utiles pour renforcer l’adaptation au changement climatique du système de gestion des finances publiques et faciliter les interventions climatiques des ministères et des localités, a souligné la vice-ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Thi Bich Ngoc.

Pour sa part, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que l’analyse du rapport pourrait soutenir la construction et la modification de la mobilisation de capitaux à partir de différentes ressources.

Lors de l’événement, les délégués ont discuté des défis et des opportunités de rechercher de nouvelles sources de financement, ainsi que des mesures efficaces de répartition budgétaire, de dépenses et d’investissement dans l’adaptation au changement climatique. – VNA