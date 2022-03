Hanoi (VNA) – La décision sud-coréenne d’imposer des mesures de contrôle du Covid-19 plus strictes aux voyageurs en provenance du Vietnam affectera plusieurs domaines, notamment la coopération dans le domaine du travail, entre les deux pays, a déclaré Ta Thi Thanh Thuy, cheffe du comité de gestion du travail de l’ambassade du Vietnam en République de Corée.

Le 18 mars, la République de Corée a décidé de lister le Vietnam parmi les pays soumis à une surveillance médicale renforcée dans le cadre de ses mesures de prévention de la pandémie.Ainsi, à partir du 1er avril, les voyageurs en provenance du Vietnam, vaccinés contre le Covid-19 ou non, devront se soumettre à une quarantaine obligatoire de sept jours. Les vols du Vietnam vers la République de Corée seront autorisés à transporter un nombre de passagers équivalent à seulement 60% de leur capacité.Selon Ta Thi Thanh Thuy, au fil des ans, le nombre de travailleurs vietnamiens invités en République de Corée a augmenté et le Vietnam est devenu l’un des trois pays à recevoir la première autorisation d’envoyer des travailleurs en République de Corée juste après que le pays accepte à nouveau des travailleurs étrangers.Le gouvernement vietnamien a officiellement annoncé l’ouverture complète aux arrivées internationales et l’exemption de visa pour les citoyens de 13 pays, y compris la République de Corée, a-t-elle fait indiqué.

Les passagers à l’aéroport international de Gimpo, à Séoul. Photo : VNA

La diplomate a souligné que la politique de quarantaine obligatoire pour les personnes en provenance du Vietnam augmentera les coûts pour les travailleurs et obligera les employeurs sud-coréens à attendre plus longtemps. Cela réduira la compétitivité des travailleurs vietnamiens par rapport à ceux des autres pays.Elle a indiqué que le Vietnam et la République de Corée entretiennent des relations florissantes. Cette année, alors que les deux pays célébreront le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les visites et les activités d’échange vont augmenter.Par conséquent, l’inscription du Vietnam parmi les pays pour des mesures médicales renforcées entraînera des difficultés pour le Vietnam et affectera les activités des investisseurs sud-coréens ainsi que les visites de membres de familles sud-coréennes-vietnamiennes, a-t-elle ajouté.Le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la République de Corée et une destination de voyage préférée des Sud-Coréens. Les mesures pourraient provoquer des impacts négatifs sur la coopération touristique entre les deux pays. – VNA