Hanoi(VNA) - Les médias internationaux n'ont cessé de faire l'éloge de la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19.

Une visioconnférence entre le gouvernement et le Comité de pilotage de prévention et de lutte contre le COVID-19. Photo : VNA

Le BBC News a cité David Hutt, un journaliste spécialisé dans la politique de l'Asie du Sud-Est, disant que le PCV avait agi de manière responsable et avait donné la priorité à sauver des vies humaines pendant la crise provoquée par la pandémie.

En étant transparent et proactif dans ses communications avec le public, le PCV et le gouvernement vietnamien ont pu gagner et maintenir la confiance du public, a noté David Hutt.

Grâce à des mesures drastiques et rapides, ainsi qu’à un soutien aux travailleurs impactés par la pandémie dans le but de «ne laisser personne de côté», les Vietnamiens ont confiance dans la réponse du gouvernement au COVID-19 et pensent qu’ils sont sous protection. Par conséquent, la crise témoigne également de l'unité de la nation tout entière, a-t-il ajouté.

Le journaliste a ajouté que si le Vietnam est capable de maintenir le taux de test actuel et se traduit par une lutte contre le COVID-19, le pays pourrait afficher une reprise plus rapide que les autres économies d'Asie du Sud-Est.

Le journal américain ‘’The diplomat’’ a souligné que le facteur qui permet le succès du gouvernement vietnamien est la mobilisation du nationalisme. Le gouvernement a qualifié le virus d'ennemi étranger commun et a appelé l'unité de la population à le vaincre, faisant écho à l'histoire durable d'une nation toujours menacée par des envahisseurs étrangers.

Pendant ce temps, un article du journal Nikkei Asian Review au Japon a noté que les dirigeants vietnamiens gagnent des éloges mondiaux pour le confinement de nouveaux cas d’infection et la réouverture des affaires à une vitesse fulgurante.

La vitesse à laquelle le pays prétend avoir aplati la courbe d'infection respire la compétence et l'agilité, a noté l'auteur, ajoutant que «zéro décès officiel dans une nation de 96 millions d'habitants est tout un exploit».

L'article a également recommandé au Vietnam de transformer ses réalisations dans la lutte contre le COVID-19 en croissance économique, affirmant "qu'il a de la place pour soutenir la croissance en interne" et "qu'il y a une marge budgétaire pour financer un grand projet d'infrastructure créant des emplois". -VNA