Phnom Penh (VNA) - Les médias cambodgiens ont publié des articles soulignant le sens de la récente visite officielle du membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Le site Web en langue khmère Freshnews a publié un article avec des photos de la rencontre à Phnom Penh entre Vo Van Thuong et le vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum.

L’article décrit la rencontre qui s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et amicale avec une compréhension et une confiance mutuelles, visant à continuer à cultiver l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux pays.

Selon Freshnews, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des liens entre les deux parties et les pays avec la devise de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme".

Elles ont convenu de continuer à maintenir et à renforcer les mécanismes de connexion à tous les niveaux entre les deux parties et les pays, en plus d’intensifier la coopération et le soutien mutuel dans les organisations internationales et les forums multilatéraux, contribuant à assurer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région et le monde.

L’Agence Kampuchea Presse (AKP) a publié un article avec des photos sur la rencontre entre Vo Van Thuong et le président honoraire du PPC et président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, au cours de laquelle l’hôte a souligné l’importance de la visite de la délégation vietnamienne, affirmant qu’elle renforcer encore l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux parties, les deux États et les peuples.

Selon l’AKP, à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, les deux nations ont organisé une série d’activités commémoratives, y compris l’échange de délégations.

Par ailleurs, d’autres médias cambodgiens ont salué la rencontre entre le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. – VNA