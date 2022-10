Les matières premières du textile ont enregistré le plus gros chiffre d'affaires à l'export vers le Myanmar en 9 mois. Photo: mekongasean

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté pour 402 millions d’USD vers le Myanmar, en hausse de 39,5% en un an.



Selon le Département général des douanes, le chiffre d'affaires import-export entre le Vietnam et l'ASEAN au cours des neuf premiers mois de l'année a atteint 60,9 milliards d’USD. Les échanges entre le Vietnam et le Myanmar ont représenté environ 0,9% du total, estimé à 644 millions d’USD, faisant de ce dernier le 8e partenaire commercial du Vietnam au sein du bloc régional.



Le Vietnam a exporté pour 402 millions d’USD vers le Myanmar, en hausse de 39,5% en un an. En général, une croissance a été enregistrée dans la plupart des produits d’exportation, surtout les engrais qui ont augmenté de manière impressionnante, de 815%.



Le chiffre d'affaires à l'export de fer et d'acier a également bondi de 194%, des produits chimiques, de 82%. Avec une hausse de 86%, les matières premières du textile ont enregistré le plus gros chiffre d'affaires, atteignant 47 millions d’USD.



Concernant les produits agricoles, les exportations de café vers le Myanmar ont augmenté de 34%, atteignant 7,4 millions d’USD ; le poivre, de 100%, soit 1,1 million d’USD…



En matière d’importations, celles en provenance du Myanmar ont chuté de 17,9% pour s’établir à 242 millions d’USD. Une baisse principalement due à la réduction des importations vietnamiennes de métaux communs./.-CPV/VNA