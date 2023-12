Réception de la délégation de la 5e région navale de la Marine populaire vietnamienne au port de Songkhla, en Thaïlande . Photo: VNA Bangkok (VNA) - Les navires 264 et 265 ainsi qu'une délégation de la 5e région navale de la Marine populaire vietnamienne dirigée par son commandant adjoint et chef d'état-major Trinh Xuan Tung, ont effectué du 30 novembre au 3 décembre une visite au haut commandement de la 2e région navale de la Marine royale thaïlandaise.

En recevant la délégation vietnamienne, le contre-amiral Thawatchai Phimmuang, commandant adjoint de la 2e région navale de la Marine royale thaïlandaise, a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations entre la 5e région navale de la Marine populaire vietnamienne et le haut commandement de la 2e région navale de la Marine royale thaïlandaise, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans les eaux frontalières du Vietnam. - Thaïlande et créant des conditions favorables au développement de l’économie maritime de chaque pays.

Pour sa part, le colonel Trinh Xuan Tung s’est déclaré convaincu que sur la base de leurs relations traditionnelles des deux marines, la coopération entre la 5e région navale de la Marine populaire vietnamienne et le haut commandement de la 2e région navale de la Marine royale thaïlandaise deviennent de plus en plus substantielle et efficace, contribuant à approfondir l'amitié, la coopération et la compréhension et la confiance mutuelle entre les deux marines.

Les deux parties ont également partagé des informations, des expériences et ont discuté de questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de la communication sur les connaissances juridiques et la responsabilité des pêcheurs des deux pays dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans un proche avenir, les deux parties continueront à promouvoir les activités de patrouille et les échanges de délégations. Elles maintiendront efficacement les canaux de communication, en particulier les lignes téléphonique rouge. Elles se coordonneront également pour gérer correctement les incidents inattendus en mer de manière constructive et dans le respect du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté nationale et dans l'intérêt de chaque pays. -VNA