Hanoï, 27 août (VNA) – Les supermarchés et les marchés connaissent un pic d'affluence trois jours avant le très respecté Têt Vu Lan.

Photo : VNA

Le festival, dédié aux parents vivants et à ceux décédés, aura lieu cette année le 30 août ou 15e jour du 7e mois lunaire.



Sur les marchés traditionnels de Hanoï, les prix des fruits, des fleurs et des produits alimentaires ont légèrement augmenté, de 5 à 10 %, par rapport aux jours habituels. Les offres de plats végétariens deviennent une tendance au sein de nombreuses familles en cette période.



Le marché du papier votif est également entré dans sa période la plus chargée de l'année.



Vu Thi Vui, propriétaire d'une petite entreprise vendant divers types d'objets rituels au marché Mo, a déclaré que l'encens, les bougies et autres produits respectueux de l'environnement sont très appréciés.

La fête Vu Lan ou Têt Trung Nguyên, qui a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, tombe cette année le 30 août. Photo : VNA



Dans le contexte de ralentissement économique, le nombre de clients a augmenté mais leurs dépenses ont diminué, a-t-elle ajouté.

La fête Vu Lan ou Têt Trung Nguyên, qui a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, tombe cette année le 30 août. Lors de cet événement, les Vietnamiens ont l’habitude de brûler de nombreux papiers votifs censés relier le monde des vivants à celui des défunts afin de les honorer et de pourvoir à leurs besoins.



La fête Vu Lan est un événement bouddhique durant lequel la mère est sauvée de l’enfer. Selon la croyance des Vietnamiens, les ancêtres sont autorisés à retrouver leurs descendants pendant cette fête des morts. Les familles préparent un repas copieux pour les accueillir.



La fête Vu Lan et la fête «Xa tôi vong nhân» ont le même objectif, celui d’exprimer la reconnaissance des enfants envers leurs parents et leurs ancêtres, conformément à cette noble tradition du peuple vietnamien qu'«en buvant de l'eau, on pense à la source».



Cette fête, qui honore la piété filiale, est devenue un trait original de la culture vietnamienne.-VNA