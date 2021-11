Les cinq élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique (IOAA) 2021, qui se sont achevées le 21 novembre, ont tous été primés.

Employée à la bibliothèque de Harvard Yenching aux États-Unis, Phan Thi Ngoc Chân contribue depuis plus de 40 ans à rassembler de nombreux ouvrages et documents précieux d’origine vietnamienne.

Un protocole d'accord (MOU) sur la promotion de la coopération dans l’éducation et des échanges entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le gouvernement de la Colombie-Britannique