Hanoi (VNA) - Une conférence visant à mettre en relation les corps diplomatiques étrangers et les associations professionnelles avec les localités et les entreprises vietnamiennes s’est tenue lundi 13 décembre en présentiel et en ligne.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung. Photo : VNA

Dans le cadre des activités dans le cadre de la 20e Conférence nationale des affaires étrangères, l’événement a été connecté à près de 30 points au Vietnam et à l’étranger.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung a souligné l’importance de cet événement, affirmant que la coopération, la cohésion, la confiance, l’innovation et la créativité sont des besoins et des choix indispensables, et la base pour s’unir pour surmonter les défis, saisir ensemble les opportunités et promouvoir la reprise post-Covid-19 et le développement durable.

Il a affirmé que le ministère des Affaires étrangères a déterminé la devise "promouvoir la diplomatie économique au service du développement du pays, et prendre les personnes, les localités et les entreprises comme centre pour servir".

Ces dernières années, la connexion entre les localités vietnamiennes et les entreprises étrangères est devenue l’un des piliers solides de la diplomatie économique et est de plus en plus promue, contribuant à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération, a-t-il déclaré.

Lors de la séance "Connexion pour le développement", les intervenants des missions diplomatiques du Laos, du Japon, de la Russie et de la France au Vietnam et du consulat général du Vietnam à Nanning en Chine ont discuté du déploiement de la coopération au niveau local entre le Vietnam et les pays partenaires.

Des représentants de la ville de Hai Phong et de la province de Bac Ninh ont également partagé leurs expériences et leçons tirées de la coopération avec les pays étrangers.

Lors de la séance sur l’investissement et la coopération commerciale, des représentants d’associations commerciales étrangères au Vietnam et des orateurs internationaux ont souligné les opportunités de coopération avec les localités vietnamiennes pour surmonter le Covid-19, rouvrir et redresser la production et le développement économique.

Ils ont déclaré que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam est un levier important pour attirer les investissements et promouvoir le commerce à l’avenir.

Dans le même temps, l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam et des représentants de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) ont partagé les enseignements tirés du développement de la marque et de l’expansion du marché des produits locaux dans les pays étrangers.

Les délégués des provinces de Quang Ninh et Bac Giang ont partagé leur expérience pour attirer des investissements étrangers et coopérer avec des entreprises étrangères pour contrôler le Covid-19 et maintenir la production et les affaires.

Cet événement contribué à inspirer la confiance des investisseurs étrangers dans la stratégie "d’adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19" du gouvernement et des localités vietnamiennes. – VNA