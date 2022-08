Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Une cérémonie pour marquer le 55e anniversaire de la signature de l'accord de coopération et d'amitié entre la province de Thanh Hoa et celle lao de Houaphan a eu lieu le 25 août dans la province vietnamienne.

L'événement visait également à célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Dans son allocution, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Do Trong Hung, a souligné que Thanh Hoa souhaitait toujours renforcer la coopération avec la localité lao dans tous les domaines.

Il a suggéré aux deux parties d'intensifier la réforme administrative en matière de fiscalité, d'import-export et d'immigration ; de faciliter les opérations des investisseurs, des organisations, des particuliers, des producteurs et des entreprises.

Ils devraient accroître les activités reliant les entreprises des deux pays et soutenir davantage les résidents frontaliers dans le développement économique et la réduction durable de la pauvreté, construisant ainsi une ligne frontalière commune de paix, de stabilité et de développement, a déclaré le responsable vietnamien.

Le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de Houaphan, Vanxaypheng Summa, a noté que malgré l'évolution rapide et imprévisible de la situation régionale et internationale, l'État et le peuple lao avaient toujours prêté attention au renforcement des relations avec le Vietnam.

Par procuration du président de l'État du Laos, Vanxaypheng Summa a remis l'Ordre de développement de première classe du Laos à Thanh Hoa, et des Ordres du travail de 1er, de 2e et de 3e classes aux individus et collectifs de la province vietnamienne.

Les échanges commerciaux entre Thanh Hoa et Houaphan ont atteint près de 74 millions de dollars entre 2016 et 2020, en hausse de 18% par rapport aux cinq années précédentes. Au premier semestre de cette année, ce nombre était de près de 16 millions de dollars.

Au total, 17 paires de villages dans les deux localités ont établi les relations de jumelage.

Le 24 août, les deux provinces ont inauguré une exposition présentant 200 photos et plus de 500 ouvrages culturels sur leurs relations. -VNA