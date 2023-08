Des délégués assistent au séminaire. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) - Les impacts des nouveaux développements et tendances économiques mondiales sur la production, les exportations et l'attrait des investissements dans les villes et provinces du delta du Mékong ont été discutés lors d'un séminaire tenu le 23 août dans la province de Ben Tre.

Organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province de Ben Tre, l'événement hybride a attiré la participation de représentants de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), de départements, d'agences et d'associations, ainsi que d'experts.

Nguyen Minh Hang, assistante du ministre des Affaires étrangères et directrice du Département des affaires économiques du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'UE était désormais pionnière dans l'application intégrale de nouvelles normes, avec diverses mesures qui seront mises en place dans les deux ou trois années à venir.

Elle a suggéré que les localités du delta du Mékong saisissent rapidement les nouvelles tendances mondiales et élaborent des politiques appropriées pour tirer pleinement parti des opportunités et limiter les défis.

Photo d'illustration : vneconomy.vn



Le président du Comité populaire provincial de Ben Tre, Tran Ngoc Tam, a souligné les défis majeurs auxquels est confrontée la région du delta du Mékong en général et Ben Tre en particulier, notamment le changement climatique, la concurrence féroce pour les produits agricoles, la hausse des coûts de transport et les limitations de la main-d'œuvre et des infrastructures de transport.

Pour surmonter ces obstacles, il faut une connectivité au sein de la région, ainsi que des politiques visant à attirer un personnel de haute qualité, le développement de la logistique…, a-t-il déclaré.

Le forum devrait contribuer à renforcer la connectivité entre les entreprises du delta du Mékong et leurs partenaires européens, et aider Ben Tre à accéder aux expériences de développement des pays étrangers, a ajouté le responsable. -VNA