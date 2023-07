Bangkok (VNA) - Le premier lot de litchis Bac Giang exporté vers la Thaïlande via le canal officiel a été présenté aux consommateurs thaïlandais par The Mall Group dans ses sept centres commerciaux.

Le litchi frais vietnamien est présent dans le plus grand système de centres commerciaux thaïlandais. Photo : VNA

Les litchis vietnamiens étaient déjà présents en Thaïlande il y a quelques années, mais c’est la première fois que les fruits sont en vente dans une grande chaîne de supermarchés du pays.

Ce lot de litchis de Bac Giang, exporté en Thaïlande par la société Vifoco, est vendu dans les magasins Gourmet Market, spécialisés dans l’alimentation et les articles ménagers.

Le président de Vifoco, Nguyên Xuân Viêt, s’est dit heureux d’être l’une des entreprises pionnières à proposer des litchis frais aux consommateurs thaïlandais. Il a ajouté que son entreprise espère exporter 1.000 à 2.000 tonnes de litchi frais vers la Thaïlande l’année prochaine.

Au centre commercial Siam Paragon, les litchis vietnamiens ne laissent pas indifférents. Thitikorn, un consommateur local, a déclaré qu’à son avis, les litchis vietnamiens ont une chair épaisse, sont juteux et sucrés, et que les prix sont abordables, ils seront donc préférés par les Thaïlandais. Une autre cliente, Somsri Somta, a déclaré qu’elle et ses enfants avaient goûté les litchis vietnamiens et les avaient bien aimés.

Le litchi frais vietnamien investit les rayons. Photo: VNA

Pour sa part, Somkiat Wongsakulchai, directeur général d’Ekthai, qui distribue des litchis vietnamiens en Thaïlande, a loué la qualité du fruit et a déclaré que l’entreprise étendra la distribution de litchis vietnamiens à d’autres succursales l’année prochaine. Il a ajouté que son entreprise importera également des mangues du Vietnam l’année prochaine.

Le litchi est cultivé dans de nombreuses localités du Vietnam, principalement dans le Nord. La province de Bac Giang, connue comme le centre de culture du litchi du pays, a récolté 199.500 tonnes de litchi en 2022 et a gagné près de 6,8 billions de dôngs (290,5 millions de dollars) grâce à la vente de litchis et aux services de soutien, selon le Comité populaire de la province de Bac Giang.

Le litchi de Bac Giang a affirmé sa marque et sa valeur dans de nombreux pays et territoires à travers le monde avec 75.900 tonnes expédiées à l’étranger, représentant 38,1% des ventes nationales de litchis. – VNA