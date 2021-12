Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyên Vu Tung a souligné les relations au beau fixe entre les deux pays qui prévoient de les faire entrer dans de nouveaux cadres plus complets.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam à son arrivée à l’aéroport militaire de Gim Hae en République de Corée, en avril 2018. Photo : VNA

Le diplomate a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la prochaine visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, prévue dimanche 12 décembre, devra revêtir une grande importance dans l’élévation des relations bilatérales.



La visite elle-même à ce moment a envoyé un message sur la détermination des hauts dirigeants des deux pays à reprendre les échanges de haut niveau et populaires dans la nouvelle période, et sera donc suivie de près par les milieux législatifs et d'affaires des deux pays, a-t-il déclaré. Le diplomate a déclaré à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) que la prochaine visite officielle en République de Corée du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, prévue dimanche 12 décembre, devra revêtir une grande importance dans l'élévation des relations bilatérales.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung lors du 8e Forum des entreprises Mékong-République de Corée, le 4 décembre 2020. Photo : VNA

Elle a également adressé à la communauté régionale et internationale l’expression de la contribution continue des relations vietnamo-sud-coréennes au renforcement du rôle de l’ASEAN, des institutions législatives multilatérales d’Asie-Pacifique et de la nouvelle politique Sud pour la paix et la prospérité dans l’Indo-Pacifique, a-t-il dit.



Ce déplacement traduit encore l'attention porté par les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens à la communauté vietnamienne en République de Corée, a indiqué le diplomate, ajoutant que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam inaugurera officiellement le siège de l'ambassade du Vietnam en République de Corée. Elle a également adressé à la communauté régionale et internationale l'expression de la contribution continue des relations vietnamo-sud-coréennes au renforcement du rôle de l'ASEAN, des institutions législatives multilatérales d'Asie-Pacifique et de la nouvelle politique Sud pour la paix et la prospérité dans l'Indo-Pacifique, a-t-il dit.

Vue d’un forum de promotion des investissements sud-coréens à Dà Nang. Photo : VNA

En août 2011, les deux pays ont publié une déclaration commune sur le partenariat intégral du XXIe siècle à l’occasion de la visite du président vietnamien Trân Duc Luong en République de Corée. En octobre 2009, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat de coopération stratégique lors de la visite au Vietnam du président sud-coréen Lee Myung-bak. Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug, s’est rendu au Vietnam en novembre 2020.



Les relations bilatérales se nourrissent également de sommets fréquents, dont les entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communistre du Vietnam, Nguyên Phu Trong et le président sud-coréen Moon Jae-in le 15 juillet 2021, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue sud-coréen Kim Boo-kyum le 22 juillet 2021, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug le 23 juin 2021. En août 2011, les deux pays ont publié une déclaration commune sur le partenariat intégral du XXIe siècle à l'occasion de la visite du président vietnamien Trân Duc Luong en République de Corée. En octobre 2009, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat de coopération stratégique lors de la visite au Vietnam du président sud-coréen Lee Myung-bak. Le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug, s'est rendu au Vietnam en novembre 2020.