Hanoi (VNA) - Le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh et le ministre de la Justice Lê Thành Long ont clarifié les questions concernant le recouvrement des biens dans les affaires de corruption, lors d’une session de questions-réponses tenue lundi 20 mars à Hanoi dans le cadre de la 21e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Nguyên Hoa Binh a admis que le travail n’a pas encore été fait strictement, bien que 40% des biens aient été récupérés au cours de la dernière décennie.

L’obstacle réside dans le processus visant à prouver que les biens résultent d’actes de corruption, a-t-il dit, soulignant la nécessité d’accroître l’efficacité des enquêtes et de sécuriser rapidement les biens pour accélérer le travail.

Pour sa part, Lê Thành Long a rapporté que jusqu’en octobre 2022, les autorités compétentes ont récupéré 17.000 milliards de dôngs (720,87 millions de dollars), en hausse de près de 12.000 milliards de dôngs sur un an.

Il a toutefois souligné une série d’obstacles tels que les biens dans les principales affaires de corruption dispersés dans différentes localités du pays et le temps nécessaire pour retracer l’origine des biens.

Le secteur judiciaire s’emploiera à mieux mettre en œuvre la Directive n°04-CT/TW publiée le 2 juin 2021 par le Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti en matière de recouvrement des biens volés et perdus dans les affaires de corruption et économiques, tout en suivant les instructions du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a-t-il déclaré.

Il a appelé les agences élues, l’Assemblée nationale et ses députés à renforcer leurs contrôles pour empêcher la dissimulation de biens mal acquis.

Selon un rapport de la Cour populaire suprême, 12.244 affaires de corruption et affaires économiques ont été traitées entre 2018 et 2022, impliquant 25.144 personnes. – VNA