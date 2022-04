Hô Chi Minh-Ville (VNA) - VSIP, Gamuda Land Vietnam, La Vie, DHL-VNPT et Best Express Vietnam figurent parmi les lauréats du Prix du Dragon d’or 2022.

Les lauréats dans le top 10 du Prix du Dragon d’or 2022. Photo : VNA

Les heures lauréats comprennent les 10 meilleures entreprises à capitaux étrangers dans la croissance verte et les 50 meilleures entreprises à capitaux étrangers au Vietnam en 2021.

Standard Chartered Bank, Deloitte, Citi Vietnam, KPMG, Honda, Zamil Steel, Prudential, Amway, Grab, Oppo Vietnam et GreenFeed Vietnam sont également les remarquables gagnants.

Une cérémonie de remise des prix a été organisée vendredi 8 avril conjointement par le ministère des Affaires étrangères (MoFA) et Tap Chi Kinh Tê Viêt Nam (VnEconomy) - Vietnam Economic Times - à Hô Chi Minh-Ville.

Les entreprises sont les pionnières de l’innovation, de la transition verte et de l’application du numérique dans la production, le commerce et l’administration des entreprises.

Les organisateurs ont reçu plus de 600 nominations et inscriptions pour le Prix du Dragon d’or. Deux rounds d’enquêtes et de sélections ont été conduits.

La 21e édition a récompensé les 10 et les 50 meilleures entreprises à capitaux étrangers les plus remarquables dans les six groupes de métiers : la transformation et la fabrication, la technologie numérique et les services numériques, les services financiers et les assurances, le développement d’infrastructures et de parcs industriels et de biens immobiliers, l’éducation et les soins de santé, et l’agriculture et l’alimentation et les boissons. – VNA