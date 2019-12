Hanoi (VNA) - Le 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, organisé les 26 et 27 novembre à Hanoi, a été l’opportunité d’échanges et de propositions d’initiatives en faveur du développement du pays.

Les délégués lors du 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, tenu les 26 et 27 novembre à Hanoi. Photo : VNA

Le 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens a été placé sous les auspices du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Il a réuni 236 délégués venus de 23 pays et territoires, autour du thème : "Les jeunes intellectuels vietnamiens et le développement durable du pays". Une opportunité pour les personnes étudiant, vivant et travaillant dans et hors du pays d’évoquer ensemble leur vision, leur mission et leur rôle au sein du processus d’édification et de développement du pays avec, en filigrane, la volonté de favoriser une intégration économique plus rapide et profonde du Vietnam dans la région et le monde.Ces jeunes ont ainsi pu débattre, lors de quatre tables rondes, des sujets cruciaux : le développement d’une main-d’œuvre qualifiée, la protection des ressources naturelles contre les aléas climatiques, l’application des technologies dans l’économie numérique et, enfin, l’amélioration de la productivité au travail et la garantie de l’équilibre social.Ce forum a également permis l’adoption de mécanismes et de mesures en vue d’encourager les jeunes dans leur contribution au développement durable du pays au travers d’initiatives et de solutions originales comme la création d’une cellule consultative à l’intention du gouvernement et des autorités, en soutien aux travaux du Parti et de l’État dans la mise en œuvre de cet objectif.Pont entre les jeunesPrésente à la cérémonie d’ouverture de l’événement, la présidente de la Commission centrale de sensibilisation des masses du Parti communiste du Vietnam, Truong Thi Mai, a déclaré que "certains délégués, malgré leur jeune âge, sont des exemples pour de nombreux Vietnamiens. Ils partagent unanimement le souhait de consacrer leur jeunesse et leurs talents au service du pays".Lê Quôc Phong, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Association des étudiants du Vietnam, a souligné, quant à lui, qu'"en parallèle des propositions et recommandations, le deuxième forum a contribué à élargir le réseau global des jeunes intellectuels vietnamiens"."Cette activité crée un environnement idéal pour que les intellectuels donnent leur point de vue et leur opinion sur les questions clés concernant la science, la culture et l’éducation… Il nous permet de resserrer les liens déjà étroits entre jeunes scientifiques et experts de plusieurs domaines", a affirmé l’agrégé Nguyên Thê Hà, de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre (University of the West of England, abrégée UWE en anglais). "Je souhaite mettre en pratique les connaissances acquises à ce forum et enrichir mes expériences dans l’enseignement universitaire", a ajouté le Docteur Dào Quyêt Thang, enseignant de l’Université de Quy Nhon dans la province de Binh Dinh (Centre).À l’issue de ce forum, ce sont au total 41 interventions, 79 propositions et 211 avis que les jeunes intellectuels ont pu présenter, tous axés autour du thème du développement durable. Ces résultats seront transmis aux dirigeants du Parti et de l’État. Fort du succès de cette édition, un troisième forum intitulé "Vietnam 2045" sera organisé à des dates qui restent à préciser.Bâtisseurs de l’avenirComment rendre plus efficace encore la contribution des jeunes intellectuels au développement de leur pays ? Cette question que se posent les jeunes constitue également la préoccupation des dirigeants du Parti et de l’État. Évoquant les défis du développement national tels que meilleure qualification des ressources humaines, réduction des écarts entre riches et pauvres ou amélioration du bien-être social, Truong Thi Mai a souligné les opportunités offertes par l’industrie 4.0. et le concours indispensable des élites.M. Phong, quant à lui, a estimé que ces dernières représentaient une force essentielle capable de diriger, d’orienter et de soutenir les jeunes dans la réalisation des objectifs communs du peuple. "Chaque intellectuel dispose du patriotisme, de connaissances approfondies, d’une créativité et d’une passion envers sa profession. Ces avantages deviendront une puissance contribuant à une plus grande prospérité du pays", a-t-il poursuivi.Selon lui, attirer et réunir les jeunes intellectuels vietnamiens est une responsabilité incombant également à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Cette dernière souhaite exploiter les potentiels et l’intelligence des jeunes citoyens afin de stimuler un développement stable et durable du Vietnam et de renforcer la position du pays sur la scène internationale.• Une diaspora hautement qualifiéeSelon des données de 2018, on dénombre 400.000 intellectuels vietnamiens vivant à l’étranger, dont plus de 6.000 Docteurs et des centaines d’intellectuels bien connus. Près de 150.000 travaillent aux États-Unis, dont environ 12.000 dans la Silicon Valley, et plus de 100 autres à la Banque mondiale, 40.000 en France, 20.000 au Canada, 4.000 en Europe de l’Est et en Russie, et 7.000 en Australie. Avec leurs homologues vivant dans le pays, beaucoup d’entre eux ont apporté de nombreuses contributions au développement socio-économique du pays. – CVN/VNA