Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Parti et l'État vietnamiens attachent toujours une importance particulière à la jeunesse, faisant confiance à la force des jeunes et de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.



Lors d'une séance de travail avec le secrétariat du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation le 21 mars, Vuong Dinh Huê a souligné la nécessité d'éduquer la jeune génération aux idéaux révolutionnaires, à la morale, au mode de vie culturel, au patriotisme et à la fierté nationale. L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être consciente de sa mission et de sa responsabilité dans la construction et la défense de la Patrie.

Le président de l'Assemblée nationale a également insisté sur l'importance d'innover tant sur le contenu que sur le mode de fonctionnement de l'Union dans le contexte de transformation numérique. L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et les jeunes doivent être les fers de lance dans la mise en œuvre de la transformation numérique nationale et le développement de l'économie numérique, a-t-il souligné.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et les membres du Secrétariat de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Photo: VNA



En outre, l'Union doit accompagner et prendre en charge les enfants, les adolescents et les jeunes dans tous les aspects de leur vie, bâtir une organisation forte et pérenne en termes d'idéologie, de politique, d'organisation et d'actions.

Les jeunes constituent une partie importante de la main-d'œuvre vietnamienne, il est donc nécessaire de renforcer le soutien pour qu'ils aient des emplois stables répondant à leurs besoins et à leurs capacités, a-t-il dit.



Il est nécessaire de vulgariser la Loi sur la jeunesse de 2020, la stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne pour les jeunes vietnamiens étudiant ou travaillant à l'étranger et ceux d'autres pays dans les activités des affaires extérieures de la jeunesse, toujours selon le chef de l'organe législatif.

Abordant l'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, prévue en septembre 2023 à Hanoï, Vuong Dinh Huê a déclaré que ce serait une bonne occasion de promouvoir l'image des jeunes, du pays et de ses habitants en général, auprès des amis internationaux. - VNA