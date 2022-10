La ligne aérienne entre Delhi et le Vietnam se classe au deuxième rang en termes de nombre de recherches en Inde, juste derrière Bangalore - Dubaï. Photo : VOV

Hanoi (VNA) - La ligne aérienne entre Delhi et le Vietnam se classe au deuxième rang en termes de nombre de recherches en Inde, juste derrière Bangalore - Dubaï.Selon Financial Express, l'activité touristique en Inde culminera pendant la saison des vacances d'octobre. Il s'agit des vacances les plus longues avec les réglementations les plus assouplies depuis plus de deux ans.Les données de la plateforme Kayak montrent que les recherches de vols depuis les aéroports indiens ont augmenté de 118% par rapport à avant la pandémie de Covid-19, dont une hausse de 143% des recherches de vols internationaux.FinancialExpress a déclaré que les destinations économiques comme le Vietnam sont un des choix préférés des Indiens. Selon les données de la première semaine d'octobre 2022, la ligne aérienne entre Delhi et le Vietnam se classe au deuxième rang en termes de nombre de recherches en Inde, juste derrière Bangalore - Dubaï et plus haut que New Delhi - Londres ou New Delhi - Bali.- CPV/VNA