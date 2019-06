Photo d'illustration/Congthuong

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est considéré comme une destination d’investissement importante pour les entreprises thaïlandaises. Outre l'industrie manufacturière, les infrastructures des parcs industriels, la vente au détail,… les entreprises thaïlandaises se concentrent dans les énergies renouvelables.



Avec des investissements directs dépassant les 10,4 milliards d’USD jusqu’à présent, la Thaïlande se classe au 10e rang parmi les 112 pays et territoires investissant au Vietnam.



Les investissements thaïlandais sont concentrés dans la production industrielle et l'industrie manufacturière. Le plus grand projet concerne un complexe pétrochimique dans la commune de Long Son, province de Ba Ria-Vung Tau, pour un investissement total de 5,4 milliards d’USD, qui devrait être achevé en 2023.



Roongrote Rangsiyopash, CEO du groupe SCG, a souligné que les investisseurs thaïlandais étaient désireux d’investir au Vietnam. Selon lui, les deux pays sont proches géographiquement et culturellement. Les deux gouvernements ont également accordé une attention particulière à la mise en œuvre de l’Accord de protection et de promotion de l’investissement signé en 1992.



Selon l’Association des entreprises thaïlandaises, les investisseurs thaïlandais prennent en haute considération l'investissement dans le secteur de l'énergie au Vietnam. Récemment, le projet de centrale solaire Hoa Hoi à Phu Yen, d’un montant total de 216,7 millions d’USD, d’une société thaïlandaise, a été agréé.



En outre, le groupe énergétique thaïlandais Gulf Energy Development et la compagnie vietnamienne Năng lượng Xanh (Energie verte) ont conclu un accord pour un projet d'énergie solaire dans la province de Tay Ninh, d'une capacité prévue de 48 MW, d’un investissement total de 66 millions d’USD. Le groupe prévoit également d’investir 7,8 milliards d’USD dans le projet d’énergie gazière à Ca Na (Ninh Thuan).



En avril dernier, la Banque thaïlandaise d’export-import (EXIM Thailand) a annoncé une augmentation de 65 millions d’USD pour ses deux filiales Eastern Power Group Plc et Communication & System Solution Plc pour financer la construction de deux centrales d’énergie solaire à Phu Yen, avec une capacité de production combinée d’environ 100 MW.



En 2018, un autre investisseur thaïlandais, Sermsang International, avait acheté 80% du capital du projet d’énergie solaire Binh Nguyen à Quang Ngai, d’une puissance de 49,61 MW.



Avec son potentiel éolien et solaire abondant, parallèlement au développement des technologies ainsi qu’aux politiques gouvernementales d’encouragement aux investissements dans les énergies renouvelables, le Vietnam attire les investisseurs étrangers, en particulier Thaïlandais.



Le gouvernement vietnamien se fixe pour objectif de faire de l'énergie solaire la principale source d'énergie renouvelable à l'avenir, pour atteindre 12.000 MW d'ici 2030 soit 3,3% de la production totale du pays. -CPV/VNA