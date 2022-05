Hanoi (VNA) - Grâce à des changements rapides de la demande et du goût des consommateurs durant la pandémie, les entreprises spécialisées dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la transition numérique ont enregistré, en 2021, des croissances respectives de 1016%, 526% et 205%.

Selon un récent rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, ce sont les paiements, le commerce et les jeux en ligne qui intéressent le plus les investisseurs. Nguyên Ba Diêp, co-fondateur et vice-président de la société du portefeuille électronique MoMo, affirme:



«Pour les sociétés numériques comme les nôtres, la pandémie a été à la fois un désastre et une aubaine. En effet, alors que les dépenses pour le tourisme, le cinéma et les restaurants sont descendues à zéro, les autres dépenses ont connu une forte augmentation, de même que le nombre de clients ayant recours au paiement en ligne. Il ne s’agit pas d’une croissance à 100%, mais de 1000% par an. Sans la Covid-19, il nous aurait fallu 20 ans pour atteindre ce chiffre. Les utilisateurs ont découvert notre portefeuille électronique de façon tout à fait naturelle et toutes les barrières qui leur avaient semblé importantes avant sont devenues dérisoires».



La reprise impressionnante de l’économie vietnamienne, la persévérance des entreprises domestiques et les mesures opportunes prises par le gouvernement vietnamien sont autant d’éléments qui persuadent les investisseurs étrangers de continuer de tenter leur chance dans notre pays. - VOV/VNA