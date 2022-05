Hanoi (VNA) – Au cours des quatre premiers mois de 2022, 34 projets ont obtenu le certificat d’enregistrement d’investissement, d’un montant total de plus de 285,8 millions de dollars, soit le double de celui de la même période de 2021.

VinES Energy Solutions JSC investit aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Photo: linkedin

Selon le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, au cours des quatre premiers mois de 2022, le Vietnam a investi à l’étranger plus de 327,72 millions de dollars, soit 60% du total à la même période de l’an dernier.En 4 mois, 34 projets ont obtenu le certificat d’enregistrement d’investissement, d’un montant total de plus de 285,8 millions de dollars, soit le double de celui de la même période de 2021. Cette forte augmentation est due à 5 nouveaux projets de VinES Energy Solutions JSC investis aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec un capital de chaque projet supérieur à 34,68 millions de dollars.De plus, 9 projets ont été ajustés pour un capital additionnel de plus de 41,9 millions de dollars, 10,4% en un an. Parmi les grands projets en la matière figurent ceux de Vingroup aux États-Unis ( 300 millions de dollars), de la Sarl de l’investissement et du développement du caoutchouc d’Indochine ( 76 millions de dollars) et de Vinfast en Allemagne ( 32 millions de dollars).Les entreprises vietnamiennes ont investi à l’étranger dans 11 secteurs, en tête l’industrie manufacturière avec 8 nouveaux projets totalisant 204,39 millions de dollars, devant l’industrie minière classée deuxième avec un nouveau projet cumulant 33,54 millions de dollars. Viennent ensuite les secteurs de la banque et de la finance, du commerce de gros et de détail, de la communication et des informations…Seize pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam au cours des 4 premiers mois de 2022. Le Laos est en tête avec un nouveau projet et 3 projets d’ajustement de capital, avec un montant total de de 64,51 millions de dollars, suivi par Singapour avec plus de 35,9 millions de dollars. Viennent ensuite les États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas…Au 20 avril 2022, le Vietnam comptait 1.549 projets d’investissement opérationnels à l’étranger avec un total de près de 21,55 milliards de dollars, se concentrant dans l’industrie minière, les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche. Les principaux pays destinataires comprennent le Laos, le Cambodge et le Venezuela. – CPV/VNA- Le ...