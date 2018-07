Hanoi, 9 juillet (VNA) - Selon le rapport du Département de la gestion des zones économiques (ZE) du ministère du Plan et de l’Investissement, depuis le début de l'année, les zones industrielles (ZI) et les ZE du pays ont attiré au total 445 nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE) et demandes d’augmentation des fonds initiaux, réunissant un capital de près de 7 milliards de dollars en tout.

La zone industrielle de Que Vo, Bac Ninh. Photo : internet

De plus, ces ZI et ZE ont également séduit 259 nouveaux projets d'investissement nationaux représentant environ 46.000 milliards de dollars.



Toutefois, au cours des six premiers mois de 2018, l'IDE et des projets d’investissement nationaux ont diminué par rapport à la même période de 2017.

L’usine de polypropylène (PP) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) au Vietnam, avec un investissement total de plus de 1,2 milliard de dollars dans la ZI de Cai Mep, le projet de la sarl Laguna du Vietnam requérant une augmentation de capital de 1,12 milliard de dollars dans la ZE Chân Mây - Lang Cô; l'usine textile et de vêtement Ramatex Nam Dinh dans le parc industriel de Bao Minh, avec un capital d'investissement total de 80 millions de dollars; le projet de l'usine YKK Ha Nam dans la ZI Dong Van III avec un capital d'investissement total de 80 millions de dollars, sont de grands projets dans les ZI et ZE actuellement.



Jusqu'à présent, le pays dispose de 325 parcs industriels couvrant une superficie totale de 95.000 hectares, dont 231 ont été mis en service et 94 sont en cours de mise à disposition des terrains. - VNA