Hanoi (VNA) – Malgré un contexte économique rendu toujours difficile en raison de la crise sanitaire, les investissements privés au Vietnam ne se sont jamais aussi bien portés. En 2020, ce sont pas moins de 1,1 milliard d’USD d’investissement du secteur privé qui ont été enregistrés.

Infographie : CVN

Ces dernières années, si l’industrie accueillait la plus grande part des investissements privés, en 2020, le secteur des services et précisément celui des start-up technologiques ont capté une part non négligeable de ces transactions.On peut citer tout d’abord le Fonds d’investissement américain Warburg Pincus, qui a injecté 100 millions d’USD dans la plate-forme de portefeuille électronique MoMo, forte aujourd’hui d’environ 20 millions d’utilisateurs. Le groupe Northstar, quant à lui, a investi 130 millions d’USD dans Tiki, une des trois plus grandes compagnies d’e-commerce au Vietnam.Transition numériqueLes entreprises de Vingroup ont également enregistré des records. La Compagnie générale d’investissement du gouvernement singapourien (GIC) a injecté pas moins de 500 millions d’USD dans la société de vente au détail Vincommerce. La Compagnie immobilière Vinhomes a, quant à elle, reçu 650 millions d’USD d’investissement de Kohlberg Kravis Roberts (KKR) et Temasek Holdings, relevant du gouvernement singapourien.Le secteur de la santé apparaît aussi être un nouvel eldorado pour les investisseurs. Ainsi, VinaCapital et Mekong Capital, deux Fonds d’investissements vietnamiens connus, ont investi respectivement 31,8 millions d’USD dans la Compagnie de produits pharmaceutiques Pharmacity et 26,7 millions dans l’hôpital Thu Cuc.La pandémie de coronavirus est l’occasion pour les entreprises d’accélérer leur transformation numérique, non seulement sous la forme de l’offre de nouveaux produits et services (comme la vente en ligne), mais aussi dans leurs activités quotidiennes telles que réunions et échanges en ligne. C’est une marque de résilience pour les entreprises.C’est le cas par exemple de The Coffee House et Yola qui ont vu dans la pandémie de nouvelles opportunités de croissance.Les règles sur la distanciation sociale en 2020 ont obligé à The Coffee House au Vietnam à fermer provisoirement 120 cafés (sur un total de 160 enseignes). La vente en ligne est apparue comme une solution adéquate. En collaborant avec Haravan, The Coffee House a mis en service un agent conversationnel, appelé aussi assistant virtuel (chatbot), permettant aux clients de commander des boissons en ligne et de les faire livrer en seulement 30 minutes. Le chatbot est capable de servir plus de 70.000 clients par jour.Pour sa part, Yola, une start-up opérant dans le secteur de l’éducation et soutenue par le Fonds d’investissement Kaizen, a ouvert sa nouvelle plateforme en ligne. Sans la distanciation sociale, sa transformation numérique n’aurait sans doute pas été mise en œuvre aussi rapidement.En un mot, les réalisations positives en matière de lutte contre le COVID-19, de créativité, de résilience des Vietnamiens ont permis à l’économie nationale de connaître une reprise rapide en 2020, créant un tremplin pour une croissance forte et durable à l’avenir. Le Vietnam devient actuellement une destination d’investissement attrayante parmi les économies émergentes, en particulier en Asie du Sud-Est.