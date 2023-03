Photo illustrée: baodautu.vn Photo illustrée: baodautu.vn

Une délégation d’une cinquantaine de grandes entreprises américaines vient de se rendre au Vietnam pour chercher des opportunités d'investissement, démontrant une fois de plus le potentiel et l'attractivité du marché vietnamien.Cependant, jusqu'à présent, les États-Unis sont toujours classés au 11e rang des pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital social total d'environ 13 milliards de dollars. Les États-Unis ne peuvent pas bientôt «niveler» l'écart avec d'autres grands investisseurs du Vietnam tels que la Corée du Sud (plus de 81 milliards de dollars), Singapour (72 milliards) ou le Japon (69 milliards)...Il en va de même pour les investisseurs européens. Dans le top 10 des pays et territoires investissant au Vietnam, à l'exception du Pays-Bas et des îles Vierges britanniques, les 8 partenaires restants sont venus de l’Asie.De nombreux experts économiques admettent également que les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam proviennent principalement des pays d'Asie du Nord-Est et plus récemment de la Chine.Dans un article publié il y a quelques jours, Joonsuk Park, directeur de la division des affaires internationales, division des services bancaires aux entreprises (HSBC Vietnam), a souligné le rôle des entrées d'IDE asiatiques au Vietnam."Les principales exportations du Vietnam sont les téléphones mobiles, l'électronique, les machines, les vêtements, les chaussures, les produits du bois... et pour tous ces secteurs, les multinationales asiatiques, venues de la Corée du Sud, de la Chine, de Hong Kong, de Taïwan, du Japon, de la Thaïlande et de Singapour, jouent un rôle indispensable», a-t-il déclaré.Selon Joonsuk Park, attirer des entreprises multinationales en Asie signifie que le Vietnam non seulement augmente la valeur ajoutée des produits d'exportation, mais également profite à l'expansion du marché intérieur en profondeur.Bien que les IDE des États-Unis et d'Europe aient toujours été la cible du Vietnam, mais dans un avenir immédiat, en particulier dans la période où les IDE mondiaux diminuent en raison de l'influence de Covid-19 et des conflits géopolitiques mondiaux, le Vietnam doit encore "compter" sur l'IDE asiatiques.Dans le contexte actuel, attirer de nouveaux IDE vers le Vietnam est d'une importance vitale tant pour la croissance des exportations que pour le marché de la consommation intérieure.Joonsuk Park estime que les principaux investisseurs de l’Asie continuent de se concentrer sur le Vietnam. Ils cherchent à se développer ou à réaliser de nouveaux investissements dans un éventail de secteurs, notamment la vente au détail, les semi-conducteurs, l'électronique, les composants mobiles, les plastiques, les énergies renouvelables, la logistique, etc.Un représentant de Foxconn a déclaré que le groupe continuerait à investir davantage de capitaux au Vietnam dans un proche avenir. Récemment, Compal a décidé d'investir 260 millions de dollars dans la province de Thai Binh. Le groupe Goertek, après avoir investi dans deux projets à Bac Ninh avec un capital social total de 625 millions de dollars, a décidé de louer 62,7 hectares de terrain dans le parc industriel de Nam Son - Hap Linh pour un nouveau projet. Foxconn, Compal et Goertek sont les partenaires du géant américain Apple.Sunny Group (Hong Kong) a également signé début mars un protocole d'accord sur l'investissement dans le projet de centre industriel de Sunny Group à Yen Binh, province de Thai Nguyen. D’un capital de 2 à 2,5 milliards de dollars, le projet prévoit la création de 15.000 emplois et un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars. -VNA