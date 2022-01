Hanoi (VNA) – Grâce aux efforts de perfectionnement des institutions, le Vietnam a obtenu de nombreux résultats positifs dans le processus de restructuration de son économie, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) Hoàng Quang Phong.

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) Hoàng Quang Phong. Photo: VNA



Ces résultats sont attribuables à la résolution n°24/2016/QH14 et à la résolution n°31/2021/QH15 de l’Assemblée nationale sur le plan de restructuration de l’économie, respectivement pour les périodes 2016-2020 et 2021-2025, selon le responsable.

Ils comprennent la promotion du développement du secteur privé, le renforcement de l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), l’amélioration de la productivité, de la qualité et de l’efficacité des secteurs économiques liée à l’intégration économique internationale.

Cependant, au cours de la période 2016-2020, la rénovation du modèle de croissance, l’amélioration de la productivité du travail et la contribution des progrès scientifiques et technologiques à la productivité du travail et le développement du secteur privé national laissaient encore à désirer.

Les impacts de l’épidémie de Covid-19, ainsi que les nouvelles tendances en matière d’investissement, de commerce, de transformation numérique et le changement rapide des modèles commerciaux demandent d’accélérer la restructuration de l’économie vietnamienne pour mieux s’adapter et se développer dans ce nouveau contexte, a-t-il estimé.

Les entreprises privées représentent près de 50% du PIB national. Photo : VNA



L’Assemblée nationale a promulgué le 12 novembre 2021 la résolution n°31/2021/QH15 sur le plan de restructuration économique pour la période 2021 – 2025. Ce texte vise à valoriser les acquis de la période 2016-2020, à proposer des solutions plus efficaces pour impulser le développement des entreprises et à atteindre l’objectif de porter leur nombre à 1,3 - 1,5 million en 2025.

Les objectifs généraux consistent à former une structure raisonnable et efficace dans chaque industrie et chaque domaine ; entre les industries, les secteurs et l’ensemble de l’économie ; à développer de nombreux produits nationaux basés sur des technologies nouvelles et sophistiquées.

La résolution vise également à créer une percée dans la compétitivité d’un certain nombre de secteurs économiques clés et des changements substantiels dans le modèle de croissance, la productivité, la qualité, l’efficacité, la compétitivité, l’amélioration de l’autonomie et la capacité d’adaptation et de résilience de l’économie. – VNA