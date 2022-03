Hanoi (VNA) – La commission de contrôle de la Commission militaire centrale a pris, lors de sa 7e session tenue lundi 21 mars à Hanoi, des mesures disciplinaires à l’égard de plusieurs cadres de l’Université de médecine militaire du Vietnam pour leur rôle dans l’affaire des kits de test du Covid-19 de la compagnie par actions Viêt A.

Le général Luong Cuong prend la parole lors de la 7e session de la commission de contrôle de la Commission militaire centrale, le 21 mars à Hanoi. Photo : VNA

La réunion était présidée par le général Luong Cuong, membre du Bureau politique, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam et chef de la commission de contrôle de la Commission militaire centrale.Elle a écouté le rapport sur les résultats de l’examen et la recommandation de mesures disciplinaires par le comité permanent de la commission de contrôle de la Commission militaire centrale à l’encontre du comité permanent du comité du Parti de l’Université de médecine militaire du Vietnam pour les mandats 2015- 2020 et 2020-2025 et de 12 contrevenants.Le comité permanent du comité du Parti de l’Université de médecine militaire du Vietnam pour les mandats 2015- 2020 et 2020-2025 a violé les principes de centralisme démocratique et la réglementation de travail, manqué aux obligations professionnelles, a-t-elle déclaré.A force de lâcheté dans la direction, la surveillance et le contrôle, il a laissé plusieurs cadres, membres du Parti, dont des cadres clés de l’Université de médecine militaire du Vietnam, trangresser les réglementations du Parti, les lois de l’Etat, les réglementations du ministère de la Défense dans la recherche sur les kits de test du Covid-19 et l’acquisition des kits de la compagnie par actions Viêt A, a-t-elle indiqué.Les violations commises par le comité permanent du comité du Parti de l’Université de médecine militaire du Vietnam pour les mandats 2015- 2020 et 2020-2025 ont causé de graves conséquences, a estimé la commission de contrôle de la Commission militaire centrale qui a voté une demande de sanction disciplinaire. – VNA