Binh Phuoc (VNA) – Fondée en 2017, Cricket One, une Sarl vietnamienne d’élevage d’insectes, basée dans la province de Binh Phuoc (Sud), exporte des grillons vers une vingtaine de pays dans le monde depuis 2018, soit un an après sa création.

La ferme de grillons de Cricket One est dotée des technologies modernes d’élevage. Photo: CTV/CVN

Nam Dang - co-fondateur de Cricket One, et également directeur exécutif de la compagnie - dispose d’une ferme de grillons d’une superficie de trois ha, dans la commune de Lôc Hung, district de Lôc Ninh, province de Binh Phuoc. Selon lui, l’entreprise est capable de produire 100 tonnes de grillons par mois. Parmi les marchés les plus importants, les États-Unis représentent 60% du chiffre d’affaires total des exportations de grillons, l’UE, 30% et le Japon 10%.

À ce jour, et après six ans d’activité, l’usine de Cricket One produit cinq gammes de produits : des grillons entiers sans ailes ni antennes pour faire des collations, de la poudre de grillon séparée de l’huile, de la poudre de grillon avec de l’huile pure fine et un nouveau produit qui vient d’être lancé : la viande de grillon restructurée, riche en protéines, vitamines et minéraux.

Afin de produire des grillons en poudre de haute qualité à exporter vers les marchés étrangers, Cricket One n’a cessé d’investir dans les technologies de l’élevage, le système de lumière et les machines de gestion du niveau d’humidité, ce pour garantir un environnement favorable pour le développement des grillons.

"En termes de qualité, Cricket One a obtenu le certificat FSSC 22000, le plus strict au monde en matière de sécurité alimentaire. De plus, le produit de Cricket One est certifié par le département américain de l’Agriculture (FDA) pour pouvoir s’exporter aux États-Unis", a déclaré Bicky Nguyên, co-fondatrice de Cricket One, et également directrice de développement des activités commerciales de l’entreprise.

La raison pour laquelle la co-fondatrice a choisi les grillons comme produits ciblés est simple. "Après avoir étudié et fait des essais sur l’élevage de différents insectes, nous trouvons que les grillons sont plus viables. Ils ne sont pas seulement un bon aliment pour les humains mais également pour les chats et les chiens en raison des protéines riches que constituent cet insecte", ajoute Bicky Nguyên.

Bonne pratique d’élevage

Nam Dang, co-fondateur de Cricket One teste des équipements de la ferme de grillons. Photo : CTV/CVN

En se basant sur les habitudes de vie des grillons dans la nature, Cricket One a créé un environnement naturel simulé pour les grillons. Pour obtenir un rendement efficace pour leur développement, Cricket One a invité des scientifiques de l’université de Nông Lâm (agriculture et sylviculture) de Hô Chi Minh-Ville ainsi que des experts des instituts à produire des aliments exclusifs et spécifiques pour les insectes.

"Au cours des cinq dernières années, Cricket One a développé plus de 60 formules d’aliments, spécifiquement pour les grillons, à l’échelle industrielle. Dans les entreprises étrangères comme en Europe, leur processus d’élevage dure environ 70 jours, voire trois à quatre mois. Pour Cricket One, ce processus se raccourcit à 45 jours", explique Nam Dang, co-fondateur de Cricket One.

En plus des quatre fermes appartenant à la société, Cricket One compte également sur plus de 10 fermes satellites d’agriculteurs. La capacité de production de Cricket One est estimée à 25 tonnes de grillons frais/mois. Actuellement, 60% des intrants de grillons de Cricket One sont élevés sur place, tandis que 40% proviennent de fermes satellites.



Pour conquérir le marché européen, Cricket One a perdu 2,5 ans pour travailler avec des organismes compétents d’Europe, en leur fournissant des échantillons, des tests et des dossiers concernant le processus d’élevage. Dernière bonne nouvelle en date : selon Bicky Nguyên, Cricket One vient de recevoir un certificat, lui permettant de devenir la deuxième entreprise de l’industrie des grillons autorisée à vendre des produits dans toute l’Europe et la première non-européenne. À ce jour, de nombreux produits d’origine animale du Vietnam sont exportés vers l’Europe. Et maintenant…il y a les grillons ! – CVN/VNA