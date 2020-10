Quang Tri (VNA) – Au moins, 20 personnes ont été tuées, 27 autres sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain survenus à Quang Tri, selon un bilan établi à 09h00 dimanche 18 octobre.

Le bilan des victimes est monté à 20 morts et 27 disparus, avec la découverte de trois premiers corps. Photo : VNA

Les intempéries ont également fait 12 blessés, a indiqué le Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage.Les disparus étaient pour la plupart victimes des glissements de terrain dans l’hameau de Tà Rung, commune de Huc et l’hameau de Cop, commune de Huong Phung, dans le district montagneux de Huong Hoa, a-t-il précisé.Vingt-deux soldats et responsables militaires sont portés disparus après qu’un glissement de terrain a englouti leur base dans la région montagneuse Quang Tri de bonnes heures dimanche 18 octobre.Vers 10h00, les trois premiers corps des 22 victimes ont été retrouvés, a fait savoir Hô Van Khun, secrétaire du comité du Parti de la commune de Huong Phung, district de Huong Hoa.Le bilan risque de s’alourdir alors que le mauvais temps complique encore plus la recherche des victimes, dont 11 disparus – sept résidents et quatre sauveteurs - dans la commune de Huong Viêt, district de Huong Hoa.Les sauveteurs sont confrontés à des difficultés majeures compte tenu de l’inaccessibilité de certains lieux, a fait savoir dimanche 18 octobre, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hà Sy Dông.Au total, 80 des 124 communes, quartiers et bourgs de la province de Quang Tri ont été piégées par les inondations provoquées par des pluies torrentielles. – VNA