Hanoï (VNA) - Selon un bilan actualisé à 18h00 le 24 octobre par le Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, les crues et inondations ont fait de nombreux dégâts dans la région Centre.

Dans la province de Quang Ngai, les crues et inondations ont fait un mort et trois disparus. 32 communes de cette localité ont été inondées.

La province de Quang Nam, elle, a signalé des inondations dans 25 communes de cinq districts. L’eau est montée jusqu’à 2 mètres dans certains endroits.

Plus de 4.800 habitants des provinces de Thua Thien-Hue, Quang Nam et Quang Ngai ont été évacués vers des zones sûres pour éviter les risques de glissements de terrain dus aux inondations et aux pluies.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, une dépression tropicale pourrait devenir tempête qui devrait s’approcher du Centre le 26 octobre. -VNA