Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de surveiller de près les informations sur les importations de pétrole en provenance de Malaisie, a-t-on appris d’un texte envoyé par l’Office du gouvernement au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Dans une station-service de Petrolimex. Photo: VNA

Le 3 juin, le ministère de l’Industrie et du Commerce a rendu compte de la clarification des informations sur les prix de l’essence et la capacité de la Malaisie à fournir de l’essence au Vietnam.Le chef du gouvernement a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên de surveiller de près et de coordonner avec les agences compétentes pour examiner et traiter ce dossier conformément à la réglementation.Plus tôt, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait envoyé un document à l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Trân Viêt Thai, demandant des éclairages sur les prix de l’essence et la capacité de la Malaisie à fournir de l’essence au Vietnam publiés par certains journaux en ligne.Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Malaisie est une importante productrice et exportatrice de pétrole dans le monde, qui n’applique pas de taxes mais a une politique de subvention de l’essence consommée sur place.Par conséquent, l’agence de gestion du pétrole estime que sans subventions gouvernementales, le prix de l’essence en Malaisie sera équivalent aux prix de l’essence au Vietnam si le Vietnam n’impose pas de taxes.Plus précisément, le prix de l’essence RON95 en Malaisie est de 0,87 dollars le litre, tandis que celui au Vietnam est de 0,86 dollars le litre si les taxes et les frais sont exclus.La politique de la Malaisie ne s’applique qu’aux consommateurs locaux, de sorte que les exportations de pétrole du pays sont vendues au prix du marché commun de la région. – VNA