Hanoi, 8 octobre (VNA) - Les entreprises des industries du textile, de l’habillement et de la chaussure sont confrontées à une baisse des commandes pendant le reste de cette année et peut-être l’année prochaine.

Ouvriers au travail chez Ha Tay Chemical - Weave Company Limited. Photo: VNA

Pham Xuan Hong, président de l’Association textile-broderie-tricot de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK), a déclaré qu’au cours des huit mois de 2022, la valeur des exportations de textiles et de vêtements du Vietnam avait atteint 30,1 milliards de dollars, mais cette valeur provenait principalement des premiers mois de l’année.

Depuis juillet, les entreprises de l’industrie du textile et de l’habillement sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont la réduction des commandes à l’exportation.

De nombreuses entreprises de textile et de confection de Hô Chi Minh-Ville connaissent une forte baisse des commandes à l’exportation, principalement aux États-Unis et dans l’UE, car les pressions inflationnistes dans ces pays sont importantes, obligeant les consommateurs à réduire leurs dépenses. De plus, les textiles ne sont pas des biens essentiels, a-t-il fait savoir.

Un rapport d’analyse sur l’industrie textile publié par VNDirect Research a également indiqué que la demande d’articles vestimentaires haut de gamme tels que des chemises et des t-shirts fabriqués à partir de fibres de coton recyclées ralentirait au second semestre 2022.

Selon ce rapport, les entreprises de confection ont déclaré que les clients américains avaient raccourci la période de commande des exportations à trois mois avant la date limite de livraison des marchandises au lieu de six mois en raison des stocks élevés et des pressions inflationnistes.

À l’heure actuelle, seules quelques grandes entreprises, telles que Thanh Cong (TCM), Century Yarn (STK) et Damsan Joint Stock Company (ADS), ont suffisamment de commandes à l’exportation pour le troisième trimestre de 2022. Pourtant, certains clients ont annulé leurs commandes en raison de stocks élevés, tandis que les commandes du quatrième trimestre ont également ralenti en raison de préoccupations liées à l’inflation.

Sur le marché de l’UE, Pham Van Viet, président de Viet Thang Jean Co, Ltd, a également admis que les commandes de son entreprise ont diminué de plus de 30 % et qu’elles ont été contraintes de réduire les heures de travail pour maintenir les emplois.

Aux États-Unis et en Europe, bien que les prix mondiaux des carburants aient diminué, l’inflation sur ces marchés est encore élevée pour inciter les gens à réduire leurs dépenses. Cela a eu un impact négatif sur les exportations de textiles et de vêtements des entreprises vietnamiennes, car les deux marchés représentent une grande partie des exportations de textiles, de vêtements et de chaussures du Vietnam.

Selon un représentant de l’Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso), les exportations vietnamiennes de cuir et de chaussures seraient certainement affectées par les derniers mois de l’année en raison de l’inflation et de la baisse de la demande des consommateurs sur les marchés clés. De nombreuses entreprises de l’industrie du cuir et de la chaussure seraient confrontées à une réduction des commandes à l’exportation d’ici le début de 2023.

Pendant ce temps, l’industrie du cuir et de la chaussure est en inventaire en raison de la baisse de la demande des consommateurs.

Pour faire face à cette situation, l’association a déclaré que les entreprises de chaussures avaient été contraintes de réduire les heures supplémentaires. Dans le même temps, ils ont négocié avec des partenaires pour faire des commandes qui ont été signées pendant la pandémie pour maintenir les opérations et assurer le revenu des employés.

Le textile, l’habillement, le cuir et la chaussure sont tous les principaux secteurs d’exportation du Vietnam et sont directement touchés par les fluctuations du marché mondial.

Photo: VNA

La pénurie de matières premières pour la production est due à des mesures anti-pandémie strictes sur les marchés chinois et japonais. Parallèlement, la conjoncture économique difficile et l’inflation croissante sur les grands marchés ont affecté le pouvoir d’achat, les commandes et les prix des entreprises.

Selon le directeur général de Dap Cau Garment Corporation, Luong Van Thu, la société a connu des difficultés sur le marché et la consommation de marchandises, ainsi qu’une réduction en termes d’échelle et de prix des commandes à l’exportation depuis le début de ce troisième trimestre. En conséquence, les commandes des principaux marchés des États-Unis et d’Europe ont chuté jusqu’à 50 %.



À l’heure actuelle, les grandes entreprises ayant de nombreuses commandes ont tendance à partager leurs commandes avec d’autres entreprises qui n’en ont pas. Pendant ce temps, d’autres recherchent des opportunités à court terme sur le marché intérieur, a déclaré Pham Xuan Hong.



En outre, les entreprises recherchent des commandes sur de nouveaux marchés. Par exemple, les entreprises de l’AGTEK ont récemment coopéré avec des partenaires en Inde et au Pakistan pour obtenir des commandes de ces marchés.



Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de l’Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS), a déclaré que l’association fait des statistiques pour avoir des solutions pour soutenir les entreprises. Il se concentre sur ceux qui ont une forte diminution des commandes, affectant les travailleurs.



Pour surmonter les difficultés, il a suggéré que les offices du commerce du Vietnam à l’étranger continuent de partager des informations sur les marchés, en particulier l’UE.



L’Office du commerce du Vietnam en Chine se coordonne avec les autorités chinoises pour créer des conditions favorables au transport rapide de matériel pour la production.



Les offices du commerce du Vietnam aux États-Unis et en France doivent fournir des informations sur le marché et les foires du textile et de l’habillement appropriées pour les entreprises locales.



En outre, les entreprises elles-mêmes doivent également diversifier leurs marchés, promouvoir la transformation numérique et innover en matière de technologie.



Selon Le Tien Truong, président du Groupe national vietnamien du textile et de l’habillement (Vinatex), des fluctuations imprévisibles persisteront en raison de nombreux facteurs, notamment le conflit russo-ukrainien, les fluctuations des prix des matières premières et du carburant, et l’inflation sur les marchés d’exportation tels que les États-Unis et l’Europe.



Par conséquent, Vinatex disposera de solutions pour stabiliser les commandes à l’exportation, les emplois et les clients pour la production et les résultats commerciaux de l’année.



Pour accroître sa compétitivité, l’industrie du textile et de l’habillement du Vietnam doit accorder la priorité à la production de bobines, de fil et de tissu, et à la couture. Elle donne également la priorité au développement de produits verts et recyclés pour promouvoir les exportations vers les pays européens, a-t-il indiqué.



La communauté des affaires s’attend à ce que le gouvernement approuve prochainement la "Stratégie de développement des industries du textile, de l’habillement et de la chaussure jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2035", créant des conditions favorables au développement de parcs industriels verts.



Les grandes entreprises centralisent le traitement des eaux usées, les technologies de pointe et les technologies vertes pour attirer les investissements dans la teinture des textiles. Cela résoudrait les problèmes de tissu, respecterait les exigences d’origine et profiterait des accords de libre-échange.



Parallèlement, l’État envisage de supprimer la taxe à l’importation imposée sur les matériaux destinés à la production de biens d’exportation ; mettre en place prochainement des packages d’accompagnement pour la reprise d’activité et les salariés.



Selon VNDirect Research, la situation s’améliorera pour l’industrie nationale du textile et de l’habillement au premier trimestre de l’année prochaine car les produits vestimentaires réduiront de 2 à 4 % la taxe à l’exportation vers le marché de l’UE en 2023 dans le cadre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). En outre, la Commission européenne prévoit que l’inflation dans le bloc atteindra 8,3 % en 2022 et tombera à 4,3 % en 2023.



VNDirect Research estime qu’une inflation plus faible stimulera la demande d’achat d’articles de mode en 2023. Par conséquent, elle s’attend à ce que certaines entreprises textiles exportant des costumes, des chemises, des pantalons et des jupes vers l’Europe bénéficient de l’EVFTA, notamment May Song Hong, May 10 et Viet Tien. – VNS/VNA