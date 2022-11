Hanoi (VNA) – Les importations vietnamiennes de viande et de produits carnés ne devraient pas augmenter de façon spectaculaire plus tard cette année grâce à une offre intérieure abondante qui répond essentiellement à la demande, selon des experts de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Un rayon de viande à Coopmart Cân Tho. Photo : VNA

Les données du Département général des douanes vietnamiennes ont montré que le Vietnam a importé 191.580 tonnes de viande et de produits carnés d’une valeur de 417,75 millions de dollars au troisième trimestre de cette année, en hausse de 4,4% en volume et de 24,4% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.L’Inde, les États-Unis, le Brésil, la République de Corée et la Russie ont été les plus gros exportateurs de viande et de produits carnés vers le Vietnam au cours de la période. L’Inde a pris la tête avec 37.350 tonnes évaluées à 125,84 millions de dollars, en hausse de 164,9% en volume et de 180,7% en valeur en glissement annuel.En particulier, les importations de viande de porc ont poursuivi leur tendance à la baisse en raison de la lenteur de la reprise de la demande, tandis que celles de viande de bœuf, de volaille et de buffle étaient en hausse.Au troisième trimestre, le Vietnam a importé 31.760 tonnes de porc pour 67,07 millions de dollars, en baisse de 24,4 % en volume et de 30,6% par rapport à la même période de l’an dernier.Le Brésil, la Russie, l’Allemagne, le Canada et la Pologne étaient les principaux fournisseurs de porc au Vietnam. Le Brésil arrive en tête avec 11 790 tonnes d’une valeur de 25,6 millions de dollars, en hausse de 8% en volume et en baisse de 2,2% en valeur. – VNA